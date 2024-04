L'Infiorata Termitana a Termini Imerese

Storia e tradizione

Folclore, tradizione, bellezza e arte danno origine a uno stupefacente intreccio di colori e giubili tradotti nel grande, attesissimo evento dell’di scena nella splendida cornice diil(anche se il calendario completo degli eventi correlati comincia già ile termina ilvedi programma nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).La Festa dell’Infiorata, proposta per la prima volta nell’agosto del 2010 – da un’idea diche allestì un tappeto di fiori in omaggio alla Vergine Maria Assunta – e pervenuta a un successo di pubblico assolutamente strepitoso, vive ogni anno di momenti clou e apici che vanno dalle composizioni deialla processione in onore del, dal suggestivoper le strade del centro alle rassegne e agli spettacoli itineranti.La kermesse sicula ha una doppia valenza, ovvero divertire ma anche sensibilizzare in merito alla riduzione degli sprechi alimentari attraverso il lavoro dedizioso dei volontari preposti al recupero delle derrate e dei prodotti invenduti, utilizzati per la preparazione dei piatti a servizio della conviviale(chiamata dagli autoctoni Tavulata ri San Giuseppi), imbandita nella giornata die aperta a tutti.L’evento prevede ladella, mentre le prime fasi delle composizioni floreali sono visibili lungo via Giacinto Lo Faso nella giornata di. Il percorso infiorato rimane aperto fino alle 2 di notte.La festa entra nel vivocon l'apertura del tappeto infiorato, le sfilate folkloristiche, esibizioni e altri appuntamenti. Il, invece, è dedicato alla, molto sentita e suggellata dalla fiaccolata serale che coinvolge i partecipanti. Ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione vengono officiate lee leTi piacciono le infiorate? Leggi anche il nostro articolo sulle più importantiInfiorata Termitanavia Giacinto Lo Faso, Termini Imerese (Palermo)dal 21 aprile al 5 maggio 2024.ingresso gratuito.festa popolare religiosa.Domenica 21 aprile 2024 - Corteo Storico della Primavera Civitas SplendidissimaOre 17 Partenza da Piazza San Francesco - Via Giacinto Lo Faso - Centro Storico - Rocchicelle.Partecipano i personaggi illustri figurati, il gruppo di ballo del maestro Chiaramonte Extreme Dance e gli sbandieratori di Caccamo.Lunedì 22 aprile 2024 - Il Culto Mariano in città Chiesa di Sant’OrsolaOre 17 Approfondimento sul culto mariano nella città di Termini Imerese, a cura del Prof. Maurizio Vitella, con la partecipazione dei Lions Club Termini Imerese Host.Mercoledì 24 aprile 2024 - Tavolata di S. GiuseppeOre 15 Allestimento tavolata.Ore 19 S. Rosario e memoria della Sacra Famiglia con rappresentazione della Cena dei Santi.Venerdì 26 aprile 2024 - Realizzazione InfiorataOre 8 Raccolta dei petali, dei fiori e del verde.Dalle ore 16 Raduno dei gruppi infioratori e inizio dei quadri infiorati fino alle ore 20.Sabato 27 aprile 2024 - Notte dell’InfiorataDalle ore 15 Inizio seconda fase e posa dei fiori.Dalle ore 20 Visita ai quadri Infiorati terminati.Ore 21:30 Cerimonia di inaugurazione con i maestri infioratori e la fondazione “Un Petalo per l'Infiorata”.Ore 2 a.m. Chiusura percorso infiorato.Domenica 28 aprile 2024 - Festa dell'InfiorataOre 8 Apertura tappeto infiorato.Ore 9:30-12 Visite guidate alle chiese e siti storici.Ore 16:30-18 Il salotto dell'Infiorata con ospiti nazionali e internazionali.Dalle ore 16:30 Gruppo folkloristico itinerante e dei Tamburinari di Casteldaccia.Ore 17 Esposizione costumi con le decorazioni a cura del Liceo Artistico Gregorio Ugdulena.Ore 18 Sfilata ed esibizione Banda Musicale “Città di Termini Imerese”.Ore 19:30 S. Rosario al SS. Crocifisso.Ore 20 Solenne ingresso del Crocefisso e spettacolare Cascata di 'nzareddi.Lunedì 29 aprile 2024- Festa della Madonna delle GrazieDalle ore 8 La cappella rimarrà aperta per la preghiera e per l'offerta dei fiori.Ore 20:30 Santo Rosario e intronizzazione del quadro.Ore 21 Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Antonio Todaro e animata dal gruppo dei maestri Infioratori, con l'omaggio della “Sfilata dei cesti” a cura delle famiglie della fondazione.Dopo la celebrazione: reposizione del quadro e consegna del pane al latte benedetto ai presenti. Sorteggio dei Premi della Lotteria 2024.Domenica 5 maggio 2024 - Ponte S. Leonardo in festaDalle ore 9:30 Apertura del ponte S. Leonardo sito lungo la SS113 - Termini Imerese-Palermo. Passeggiata sul ponte, interviste e inaugurazione mostra iconografica mariana a cura dei Maestri Infioratori e chiusura dell’evento 2024.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della manifestazione.da Palermo imboccare l’Autostrada A19 Palermo – Catania e uscire a Termini Imerese.È disponibile una stazione ferroviaria locale.Le navi attraccano al porto del capoluogo palermitano, collegato alla cittadina da autobus extraurbani.L’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo è il più vicino alla località.