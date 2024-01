Il Carnevale di Termini Imerese

Storia e tradizioni

Informazioni, date, programma e prezzi del Carnevale di Termini Imerese

L'Anticotorna quest'anno in una veste rinnovata con una lunga serie di appuntamenti nelle giornate del. In un nuovo coloratissimo circuito, ritroviamo così le sfilate dei carri costruiti dai Maestri Cartapestai disecondo la scuola e la cultura locale.Nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo riportiamo il programma completo e i prezzi per assistere alle sfilate.Il più antico tra i Carnevali di Sicilia, ha radici che affondano in un passato davvero lontano, quando qui a Termini Imerese, in un freddo inverno del 1848, giunsero le prime notizie di una sommossa scoppiata nella vicinae poco dopo anche un folto gruppo di napoletani in fuga.Si sa, i napolitì – così come venivano chiamati – sono gente allegra e sorridente e poco ci misero per inaugurare una festa in occasione del carnevale, coinvolgendo la gente del luogo.iniziavano subito dopo l’Epifania e venivano annunciati dai bambini che suonavano la brogna e cantavano “Ih eh carnalivari è”. La festa si articolava nei “quattru joviri” (i quattro giovedì): il giovedì dei parenti, quello delle comari, “u zuppiddu” (del diavolo) e il giovedì grasso animato da feste danzanti e abbuffate di maccaruna cu sucu ‘ntà majdda, le frittelle fatte in casa.Il clou della festa era costituito dal rogo di un fantoccio (u nannu) portato in corteo appeso a una canna e seguito da comparse piangenti (i ripitanti); la morte simbolica del fantoccio veniva preceduta dalla lettura di rime (u tistamentu) che avevano lo scopo di sbeffeggiare i politici locali e a volte personalità conosciute anche se, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, alle persone oggetto del presunto oltraggio non dispiaceva affatto…anzi!Ancora oggi ledel carnevale termitano sono due arzilli vecchietti (i Nanni) e sono realizzate in cartapesta.è rappresentato da un personaggio basso, rubicondo e allegro che per alcuni incarna il carnevale stesso e per altri è il simbolo del male che si consuma sul rogo purificandosi per l'arrivo della quaresima “" per l’appunto. La simpatica vecchietta, in quanto figura femminile, è intesa anche come simbolo di rinascita a nuova vita per l’arrivo della primavera.Un alone di mistero coinvolge ancora l’identità delle persone che ogni anno ne vestono i panni; per indossare le maschere dei “Nanni” occorre infatti fare una vera gavetta!Con gli anni il carnevale termitano si è arricchito di eventi e spettacoli e oggi le maschere de “U Nannu ca' Nanna” sfilano con tanto diregalando al pubblico momenti di puro spettacolo e folclore.Nel centro storico è ancora possibile ascoltare l’allegra musica che si diffonde tra i vicoli e le stradine, mentre nell’aria si sente il piacevole profumo delle frittelle. Il testamento è stato ridimensionato e al suo posto si è scelto di dare spazio aCarnevale TermitanoTermini Imerese (Palermo).4-10-11-13 febbraio 2024.sabato 10 e domenica 11 febbrai l’ingresso al Circuito del Carnevale è a pagamento.Biglietto standard 5 € (ingresso 1 giorno).Full ticket 7 € (ingresso sabato+domenica).DOMENICA 4 FEBBRAIO - Piazza Duomo - Termini Imerese alta - INGRESSO LIBEROOre 16:30 Arrivo dei Nanni in Piazza Duomo, consegna delle chiavi della Città e apertura ufficiale del Carnevale.Ore 17-20 Inizio sfilata gruppi appiedati e carro dei Nanni.Ore 17-20 Interventi istituzionali sul palco e presentazione dei gruppi appiedati, carri e carristi.Ore 21 Spettacolo di cabaret "Quattro Gusti" da Sicilia Cabaret.Ore 22:30 Concerto Main Stage "RADIO TIME90".SABATO 10 FEBBRAIO - Lungomare Cristoforo Colombo - Termini Imerese bassa - INGRESSO CON TICKETOre 10 Apertura del circuito di Termini Bassa.Ore 11 Radio Time on Stage.Ore 16:30-20:30 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati.Ore 17-20.30 Animazione e spettacoli sul palco.Ore 21 Dj Set Cecilia GayleOre 22 Shade Sowcase. Concerto mains tage.Ore 21:30 Dj Set Natalie Aarts - Soundlover.DOMENICA 11 FEBBRAIO - Lungomare Cristoforo Colombo - Termini Imerese Bassa - INGRESSO CON TICKETOre 10 Apertura del Circuito di Termini Bassa.Ore 11 Radio Time on Stage.Ore 16:30-21 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati.Ore 17-21 Animazione e spettacoli sul palco.Ore 21:30 Cristiano Malgioglio. Music Show Main Stage.Ore 22:30 Dj Set "Noche de Travesura"Ore 24-02 DiscoCarnival sul PalcoMARTEDÌ 13 FEBBRAIO - Piazza Duomo - Termini Imerese alta - INGRESSO LIBEROOre 17:30-19 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei Nanni.Ore 17:30-19 Animazioni e spettacoli sul palco.Ore 19:30 Lettura del Testamento dalla scalinata del ComuneOre 21:30 Spettacolo di cabaret: Sasà Salvaggio.Ore 23 Dj Set.Ore 24 Spettacolo pirotecnico.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e su questo sito