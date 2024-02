La Sagra delle Rane a San Ponso

Informazioni, date e orari della Sagra delle Rane

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel piccolo centro di, nell’Alto Canavese, di rane ci si intende, tant’è che da molti anni – siamo ormai alla XXII edizione – si organizza laGli spazi per questa mangiata conviviale sono quelli del doppio padiglione allestito in Piazza del Battistero; l’occasione è ghiotta per assaggiare questa prelibatezza un po’ in tutte le salse a cominciare dai must,La, ente organizzatore dell’evento, ha pensato proprio a tutto, a cominciare dalla differenziazione del menù per venire incontro anche ai non amanti dell'anfibio.Si pranza (solo la domenica e i festivi) e si cena (ogni sera) a base di rane e altre specialità, poi ci si diverte con la musica dal vivo, gli autoraduni d'epoca e tanti eventi collaterali, mentre nella Piazza della Parrocchia vengono allestitedell’artigianato e. Tutti i giorni è disponibile ilprenotando entro le ore 18.Tra le novità di quest'anno,dalle ore 15 spazio al primodella Sagra delle Rane, con la partecipazione di Radio Gran Paradiso. Dress code consigliato: maglietta bianca.: Sagra delle Rane: San Ponso (Torino).dal 19 al 28 aprile 2024.ingresso libero.sagra gastronomica.: le cene si svolgono a partire dalle 20:15.I pranzi si svolgono a partire dalle ore 12:30.È sempre gradita e consigliata la prenotazione (tel.3473846371 - 3457053234).Per il programma completo della manifestazione rimandiamo al sito ufficiale e alla pagina Facebook della manifestazione.siamo in Piemonte, a circa 40 km daDal capoluogo è possibile raggiungere San Ponso percorrendo la E612.Sul posto c'è ampia possibilità di parcheggio per chi arriva in automobile.