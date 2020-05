Itinerario nella valle del vino Biferno DOC in Molise

Il vino rosso Biferno DOC

La Ricciata di Castellino del Biferno (gennaio)

Festa di Sant'Antonio Abate di Palata (gennaio)

Passione Vivente di Larino (marzo/aprile)

Festa di San Giuseppe di Castellino del Biferno (marzo)

Gli Altari di San Giuseppe di Termoli (marzo)

La Carrese di San Pardo di Larino (maggio)

Festa di San Primiano di Larino (maggio)

Pizzicantò e Sant'Antonio da Padova di Castellino del Biferno (giugno)

Festa di Sant'Antonio da Padova di Palata (giugno)

Festa della Tresca o della Mietitura di Castellino del Biferno (luglio)

Festival del Folklore di Termoli (luglio)

Festa della Mietitura e della Trebbiatura di Palata (luglio)

Festa di Santa Cristina di Campomarino (luglio)

Festa di San Basso di Termoli (agosto)

Incendio del Castello di Termoli (agosto)

Sagra del Pesce di Termoli (agosto)

Fiera di Ottobre di Larino (ottobre)

Fiera di Santa Lucia di Castellino del Biferno (dicembre)

L’itinerario che affronteremo prende il nome dall’unico fiume che nasce e scorre completamente nel piccolo, il, il quale nei suoi 93 km che si snodano dal Massiccio del Matese al Mare Adriatico, nei pressi di Termoli, disegna una suggestiva valle, un po’ tortuosa e molto selvaggia, stretta com’è tra irregolari masse tufacee nella parte iniziale e il placido pianoro in cui si trasforma dopo ilÈ in questo contesto geografico, compreso completamente nel territorio della provincia di, che viene vinificato il, la più storica delle Denominazioni molisane, un vino di gran prestigio, vincitore di molti riconoscimenti internazionali, dedicato ai palati veramente raffinati.Sono bennel territorio dei quali vengono coltivati gli eleganti filari di uve di Montepulciano e di Trebbiano che vengono utilizzate per produrre le 100.000 bottiglie annuali di Biferno DOC:Ne visitiamo solo 6, ubicati su undi 83 km circa da percorrere in una giornata da spendere alla scoperta di questo selvaggio territorio dalle, tra un poggio assolato, un borgo antico e un calice di vino dal gusto intenso.Armiamoci di entusiasmo e curiosità e partiamo!Il microscopico Molise ancor oggi fatica a definire con efficacia la sua identità culturale, nonostante l’orgoglio con cui i suoi abitanti tramandano le tradizioni più antiche, la maggior parte delle quali sono legate allache la regione ha sempre conservato.Come la, la quale affonda le sue radici in tempi assai lontani, risalenti addirittura a quando il territorio era abitato dei fieri Sanniti e che, dopo varie vicissitudini nei secoli che hanno messo in crisi la produzione, attualmente rappresenta una delle eccellenze della regione.Conosciamo, dunque, questo sontuoso protagonista, prodotto nelle tipologie, anchecon una percentuale minima del 70% die una massima del 20% di, e, con uve dial 70%-80%.Rosso rubino e dal sapore intenso, asciutto e vellutato il, perfetto per accompagnare piatti di carne, formaggi stagionati e i primi piatti più gustosi; delicatamente rosa e fruttato, invece il, ideale per accompagnare i primi piatti più delicati, i salumi più freschi e i secondi piatti di carne bianca.Ultimiamo con il, dal sapore fruttato e asciutto, il compagno più adatto per i prelibati piatti di pesce della costa adriatica, gli antipasti più leggeri e i formaggi freschi della tradizione molisana.Andiamo a dare forma, sapore e profumo a ciò che troveremo nel piatto durante il nostro gustoso viaggio, ovvero andiamo a scoprire i, terra antica e, seppur non troppo fertile, generosa e autentica.Cominciamo con una buona, uno degli antipasti più tipici di questa regione dove la coltivazione di questo cereale di origine sannitica è molto diffusa, o con un tagliere su cui campeggiano una generosa porzione di, qualche fetta di, delizioso salume morbido aromatizzato alloro, finocchio, aglio e peperoncino, e qualche, i panciuti e gustosissimi rustici a base di prosciutto e formaggio. Non scordiamoci di assaggiare anche qualche pesciolino dell’Adriatico, con leo, per i palati più forti, lao le, la particolare frittura marinata tipica del Sud Italia.Continuiamo con i, tradizionalmente dai sapori intensi e robusti, come i, i, che pare sia un piatto inventato addirittura da Federico II di Svevia, un’abbondante porzione dio i, con ragù di carne d’agnello, tutti da accompagnare con un calice del corposo vino DOC Rosso del Biferno. Il, glie la, invece, ci obbligano ad assaggiare il Bianco DOC, che con i suoi sentori fruttati e delicati ci conquisterà senza troppa fatica.Numerosi anche iche provengono dalla tradizione pastorale, come l’, la, gustose fettine di maiale cotte in sugo piccante, la, la pecora cucinata con erbe selvatiche nei grandi paioli di rame, o la, la testina d’agnello cucinate con mollica di pane e agnello;vengono, invece, proposti agli appassionati di pesce.Bisogna, infine, aprire due capitoli a parte, il primo dedicato al, sia nero che bianco, visto che il 50% della produzione nazionale del prezioso tubero proviene proprio da qui, e il secondo ai, anch’essi eccellenza nazionale, con specialità come la, buona da mangiare e bella da vedere, il, la, ile lache, con il suo cuore morbido, si scioglie in bocca.Pronti per i? Perché vi avvertiamo, a tutto il gusto e il trionfo di sapori che abbiamo descritto fin qui, corrisponde altrettanta ricchezza, con, ripieni di pasta di ceci, le, farcite di marmellata di amarene, i, ghiottissimi dolcetti a base di castagne, cioccolato e mandorle, le sontuosee le, le deliziose ciambelline di farina e patate, tanto per farvi venire un po’ di acquolina in bocca.Concludiamo la nostra esperienza gastronomica facendo un piccolo excursus tra i prodotti tipici, che potrete trovare solo qui, come i, il, il, la, la, i, lae sua maestà l’Tra i numerosidisponibili abbiamo selezionato quelli che troverete sul vostro itinerario.Si comincia con uno dei big della zona, big non tanto per la grandezza, visto che ci vivono poco più di 550 anime ben distribuite in poco più di 15 km², ma piuttosto per la sua suggestiva e selvaggia bellezza, di cui ci si accorge da lontano, adagiato com’è su un verdeggiante pianoro a 450 metri di altezza.Stiamo parlando die della sua atmosfera fiabesca, tra sorgenti naturali che zampillano libere come allegre fontane, una visita la merita sicuramente la, presso la quale anticamente gli abitanti si recavano per approvvigionarsi d’acqua, che si trova nel cuore dell’, 15 ettari di Natura intatta, quasi immacolata. Una passeggiata per ilche, tra scalinate, gradoni, viuzze attorcigliate e affacci panoramici che si aprono all’improvviso sulla Valle del Biferno risulta essere incantevole, vi porterà sicuramente a scoprire l'imponentee il bel, che campeggia fiero nella piazza principale di quello che possiamo considerare uno dei più beiScendiamo un po’ verso il mare lungo la “Bifernina”, la strada statale che collega Campobasso alla costa, e troviamo, dopo poco più di 40 km,, una delle “capitali” dell’olio extravergine d’oliva DOP che si produce da queste parti, nota anche per iche animano quello che molto probabilmente il più divertente tra i. Le pendici delle colline, infatti, sono tappezzate da campi di ulivi e da filari di viti, scenario suggestivo che fa compagnia mentre ci si avvicina al centro abitato.Antico municipium romano di grande prestigio, Larino conserva ancora vestigia che testimoniano l’importanza che ha rivestito in passato; meravigliose, infatti, le rovine dell’immenso, risalente al I secolo d.C., in grado ospitare fino a 18.000 spettatori, e spettacolari quelle della, che appartiene addirittura all’VIII-VI secolo a.C.Da non perdere anche la, che con la sua imponente facciata su cui spicca il grande rosone a tredici raggi è uno dei più importanti edifici religiosi medievali dell’Italia centrale, e il, dove si può ancora ammirare l’antica Torre Normanna; bella anche la visita al, dove sono esposti antichi mosaici e preziosi ritrovamenti dell’epoca Romana.Ripartiamo alla volta diun altro dei borghi-gioiello locali, noto perché attraversato dal, uno dei più antichi e prestigiosi, che veniva utilizzato per portare le greggi dalle alte montagne abruzzesi alle pianure molisane.Terra di transumanza e di immigrazione da sempre, Palata conserva ancora tradizioni affascinanti, come quelle che provengono dalla comunità serbo-croata che qui arrivò nel Medioevo e si integrò negli anni con la popolazione locale. Certamente merita di dare un’occhiata alla, del XVI secolo, all’antico, dell’anno 1000, e alla, la spettacolare torre mozza che fino a non molto tempo fa aveva la funzione di conservare alimenti e vettovaglie, ma altrettanto merita fare una pausa di degustazione al, dove potrete assaggiare i piatti della tradizioni accompagnati da qualche calice di quell’eccellente vino che ci ha offerto l’occasione di organizzare questo itinerario del gusto.Ripartiamo per la seconda parte del nostro tour e ci dirigiamo verso est per altri 15 km, finché non troviamo, piccolo e antichissimo borgo fondato dai Frentani, popolo italico di lingua osca strettamente imparentato con i Sanniti, importante centro culturale e artistico durante il Medioevo.Significativo, infatti, il patrimonio conservato nella parte più antica del borgo, dove possiamo ammirare lae la sua, edificate nel X secolo, e la, del XII secolo, anche se i successivi rimaneggiamenti barocchi avvenuti nel XVIII secolo si fanno sentire in tutta la loro ricca ridondanza.Di pari meraviglia è la, una vera e propria terrazza affacciata sulla Valle sottostante, dalla quale si può godere dello spettacolare panorama, con l’Adriatico che si apre a destra e l’Appennino molisano-abruzzese che si alza veloce a sinistra. Imperdibile!Abbandoniamo i dolci rilievi collinari, percorriamo gli ultimi 15 km che ci separano dal mare e godiamoci la nostra prossima tappa a, antico borgo marinaro arroccato su un promontorio, delimitato da un muraglione inquietante che cade a picco sul mare, che rappresenta oggi una delle più importanti realtà urbane molisane, seconda solo al capoluogo regionale.Caratteristico il, con le sue strette viuzze che si inerpicano veloci, pare che tra queste ci sia anche il, il più stretto di tutta Italia, e accompagnano il visitatore alla scoperta di monumenti meravigliosi, come la, antichissima e molto suggestiva, e, soprattutto, il, simbolo della città. Per gli appassionati, infine, è d’obbligo una visita anche veloce al, il, un preziosa Galleria d’Arte che conserva quasi 500 capolavori di artisti contemporanei, una vera chicca per gli intenditori del genere.Una volta soddisfatta la fame d’arte cominciamo a preparare le nostre papille gustative alla parte di questo viaggio più interessante per loro, perché, in fondo, è per questo che abbiamo affrontato tutto, ossia per sederci ai tavolini del, locale esclusivo allestito all’interno della torretta costiera del ‘500 fatta edificare dal Vicerè di Napoli per presidiare la costa; ci accomodiamo, se il tempo lo permette, all’esterno, sotto le tensostrutture, a pochi passi dal mare, per gustare un paradisiaco aperitivo a base di prodotti tipici, giusto un assaggio prima di ripartire verso la nostra ultima e altrettanto gustosa tappa.Gli ultimi sette chilometri li facciamo costeggiando l’Adriatico, che da queste parti è davvero trasparente, in direzione di, una delle più importanti; d’origine antichissima, pare addirittura sia stato fondato intorno al XVIII secolo a.C., oggi il borgo si dipana placido tra quartieri residenziali, ville eleganti, stabilimenti balneari attrezzati e passeggiate sul lungomare.Nel centro storico dell’abitato sarà piacevole passeggiare con calma, visto che tanto comincia a farsi sera, lasciandosi guidare dall'istinto; sicuramente incontreremo la romanicae la sua, mentre per assaggiare le specialità dedobbiamo proprio dirigerci verso, appunto, il porticciolo, dove saremo accolti dalla semplice cordialità dei proprietari che ci aiuteranno ad affogare la meraviglia e la stanchezza che abbiamo collezionato durante la giornata in qualche buon calice di Biferno DOC, complice l’atmosfera allegra e autentica che si respira qui. 