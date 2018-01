Informazioni utili per visitare la Festa

Il Molise è terra di tradizioni antiche e tra le feste più popolari e sentite c’è lain onore die Patrono della Città e della Diocesi. Siamo nel ventre della regione, in provincia di Campobasso , dove nell’arco di tre giorni,si rende omaggio alla traslazione del corpo del Santo Patrono, trasportatoin legno decorato con fiori e trainato da una coppia di mucche o buoi.L’origine dellasi perde quasi nella notte dei tempi e risale all'842 quando, così come vuole la tradizione, il popolo larinese riuscì a impossessarsi delle reliquie di San Pardo, morto e sepolto a Lucera, e le trasportò a Larino., sono oltre cento icon fiori e rami d'olivo che nei tre giorni di festa sfilano per la città secondo un rituale ben definito.Il 25 laparte dal centro storico per prelevare la statua del martire larinese San Primiano e ritornare in città nella notte accompagnata da una. Il 26 i carri sfilano tra i vicoli e le stradine del paese sulle note della, mentre il 27 i carri riportano indietro la statua di San Primiano.Della vita di San Pardo si sa ben poco se non che lasciò la sua chiesa del Peloponneso pe dirigersi a Roma e poi stabilirsi nella città di Lucera in Puglia . La sua traslazione si festeggia il 26 maggio e la sua morte il 17 ottobre.La Carrese di Larino è una delle più antiche del Molise insieme a(30 aprile), ma molti altri paesi omaggiano il proprio patrono con queste spettacolari manifestazioni come a(3 Maggio) e a(lunedì dopo le Pentecoste).: La Carrese di Larino: Larino (Campobasso): 25-27 maggio 2018: non disponibili: Festa patronale: suldel comune: il comune di Larino si trova a circa 50 km a nord di Campobasso e si raggiunge in auto con la Statale 87 da Termoli o la 647 , la "Bifernina", da Campobasso. Da Foggia Larino dista circa un centinaio di chilometri.