Il fuoco che alimenta il grande cuore molisano non si spegne mai, arde indefesso tutto l’anno traendo energia e vigore dall’allegro grido liberatorio del folclore.Poesia ed echi di tradizione confluiscono anche quest’anno a, bellissima cittadina in provincia diconosciuta per la sua storia esaltante, l’olio d’oliva e… i magnifici, che fanno la loro comparsa nell’attesissimolocale, una festa capace di divertire così tanto da provocare sano livore in quei paesi che fanno invece della sobrietà una regola quasi imposta (ma che agli abitanti proprio non garba).Il Carnevale di Larino ha ottenuto il riconoscimento comedal Ministero della Cultura e nel 2020 ricade ladi una manifestazione frutto dell’impegno di giovani entusiasti e dell’associazione Larinella, che curano i preparativi molti mesi prima dell’avvento carnascialesco.Il cuore della manifestazione saranno come sempre le sontuose– chiamati “giganti di cartapesta” poiché altri ben sei metri – realizzati da maestri abilissimi, coadiuvati da altri bravissimi mestieranti concentrati su coreografie di ballo e costumi sgargianti e coloratissimi.possono godersi la festa fino al momento in cui saranno decretati i vincitori dell’edizione, quelli con il carro più meritevole, la maschera più originale e la coreografia più amata.Oltre al corteo, ci sarà la “Cittadella del Carnevale” dove si possono comprare maschere di cartapesta, l’almanacco dell’evento e le inebriantiNelle giornate del Carnevale giocolieri, truccabimbi, spettacoli di magia e clown animeranno le vie del paese, ma saranno aperte anche l'area dei gonfiabili per i bambini e una zona dedicata allo street food.Anche quest'anno ci sarà un doppio appuntamento su due fine settimana: si cominciacon l’inaugurazione in grande stile, seguita dalla sfilata dei carri e dal concorso in maschera, al quale possono iscriversi persone singole o gruppi.Si proseguefin dal mattino con l'esposizione dei Giganti di Cartapesta e, nel pomeriggio, la sfilata dei Giganti in movimento.Il fine settimana successivo si replica con le sfilate dei carri allegoriciCarnevale larineseLarino (Campobasso).22-23 febbraio e 29 febbraio-1 marzo 2020.Sabato 22 febbraioore 17:30-24 Sfilata dei Giganti di Cartapesta in movimento.Domenica 23 febbraiodalle ore 11 alle 13 mostra a cielo aperto dei Giganti di Cartapesta;dalle ore 15 alle 20 sfilata dei Giganti di Cartapesta in movimento.Sabato 29 febbraioore 17:30-24 sfilata dei Giganti di Cartapesta.Domenica 1 marzodalle ore 11 alle 13 mostra a cielo aperto dei Giganti di Cartapesta;dalle ore 15 alle 20 sfilata dei Giganti di Cartapesta in movimento.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.in auto percorrere la A14 in direzionefino all’uscita, poi proseguire in direzione Campobasso/Larino, imboccare la SS87 seguendo per la destinazione.In treno: stazione ferroviaria di LarinoIn autobus: autolinee SATI, Lariviera e Molise Trasporti.In aereo: aeroporti di Foggia (87 km) o Pescara (117 km).