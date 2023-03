La Sagra del Carciofo bianco ad Auletta

Informazioni, date e orari della sagra del carciofo

Nel borgo di, in provincia di Salerno, tornano dopo la sosta per la pandemia gli stand gastronomici, i mercatini, i cooking show e il ricco programma di appuntamenti del, vera primizia della Valle del Tanagro. L'occasione è la XI edizione diche si svolgeCi si ritrova alla sagra per assaggiare piatti e ricette a base di un’eccellenza che cresce solo in questa zona del Salernitano, tra i comuni di Caggiano, Pertosa, Salvitelle e Auletta. Grazie aldedicato ai prodotti della terra e all’artigianato tipico è possibile acquistare questa prelibatezza dal cuore bianco direttamente dai produttori locali.L’animazione non manca in questa festa di paese con spettacoli di artisti, appuntamenti culturali, workshop e salotti culinari dedicati alla valorizzazione dei prodotti e all’importanza di un marchio d’area nella filiera produttiva. Come ogni anno verrà assegnato il Carciofo d’Oro, riconoscimento che premia i grandi talenti.Se tit interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Bianco Tanagro - Festival del Carciofo Bianco: Auletta (Salerno).: dal 28 aprile all'1 maggio 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni e dettagli sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della manifestazione.: per arrivare a Auletta da Napoli è sufficiente seguire la E45 con uscita Sicignano degli Alburni e poi proseguire per Potenza, uscita Buccino, uscita Petina Chiusa.Per chi arriva da sud, uscita consigliata: Polla.