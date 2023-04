La Scala infiorata di Caltagirone

Storia e tradizione

Non è certo una scalinata qualunque, perché è fatta da benbordati di maioliche colorate che ogni anno si fanno ancora più belli per la famosadi. È qui che anche quest'anno si può assistere allo spettacolo floreale sui gradini del centro storico di uno deiL'iniziativa, promossa dal Comune di Caltagirone, vede la monumentale Scala di Santa Maria del Monte teatro di un evento unico, con piante e fiori dalle varie sfumature di colore a comporre un disegno ogni volta diverso. Quello scelto per questa, realizzato dal prof. Antonino Navanzino, riporta il tema della corona con Monogramma Mariano e le due date: 1913 e 2023. A curarlo è stata l'associazione "Genius Loci".Il titolo dell'opera di quest’anno è “”. Il tema è legato al 110° anniversario dell’incoronazione solenne della Madonna di Conadomini (patrona principale di Caltagirone dal 1644), voluta nel 1913 dal prosindaco Luigi Sturzo. La città, in epoca di guerra, intende ricordare quel voto solenne che sarà esplicato con la Dedicazione, il 31 maggio, giorno di svolgimento della storica processione.La composizione è stata realizzata con piante di bosso, gerani bianchi e rossi disposti lungo i gradini, per un totale di circaIl capolavoro come sempre è realizzato in onore della Madonna di Conadomini, compatrona della città dal 1644, che si celebra il 31 maggio. Caltagirone ha espresso ripetutamente nel corso della storia e in maniera solenne la propria devozione a Maria.A lei è dedicata l'antichissima chiesa che si ammira in cima alla scala di Santa Maria del Monte ; la stessa Madonna di Conadomini è protagonista del tradizionale corteo, una sfilata di carri e trattori addobbati con la pianta selvatica del vicino Bosco Santo Pietro, a rusedda per l’appunto, usata dai ceramisti per alimentare le fornaci e offerta in dono alla Madonna.Il corteo si muove solitamente per le strade del centro storico al(grandi conchiglie), preceduto da un vessillo (triunfu) che raffigura l’effigie della madonna di Conadomini. Sui carri i contadini vestiti con i costumi tradizionali portano omaggi e doni in natura per la protettrice della città.La scalinata di Santa Maria del Monte è lo scenario anche di un altro spettacolo sorprendente, la famosa scala illuminata di Caltagirone , che si svolge a luglio e agosto.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulleInfiorata di CaltagironeScalinata di Santa Maria del Monte a Caltagirone (Catania).dal 25 aprile ai primi di giugno 2023.ingresso libero.l'Infiorata è visitabile tutto il giorno. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Turismo di Caltagirone.Caltagirone si trova a 70 km da, da dove per raggiungere il paese è sufficiente seguire la SS417.