Evento double face,, in programma Este , in provincia di Padova , è nata come primaverile, coloratissima, che festeggia quest'anno la XVIII edizione. La manifestazione si propone anche come frizzante open day cittadino, con monumenti e negozi aperti, visite guidate al patrimonio artistico, appuntamenti culturali ed enogastronomici.Il cuore fieristico di Este in Fiore è neiprotetti dalle imponenti mura del. Curiosando negli orari di mostra tra banchetti di sementi, fiori, piante e attrezzature da giardinaggio, finirete per ammirare anche la perfetta geometria delle torri, tra le dodici rimaste intatte sulle quattordici originarie.Il tema di quest'anno è la fusione traCi sarà la mostra mercato mediante la quale Este in Fiore si allarga a tutto il centro storico, con bancarelle distribuite negli angoli più suggestivi della cittadina, una bomboniera di chiese e palazzi di epoca rinascimentale e barocca.Il pubblico avrà anche la possibilità di visitare il cantiere del restauro sul retro della pala di Giambattista Tiepolo e la mostra sugli incisori veneti del ‘700, mentre l'(la raffinata tecnica di tagliare siepi e arbusti trasformandoli in opere d’arte), tra le protagoniste dell'evento, saprà creare disegni e geometrie che invaderanno Piazza Maggiore.Nel ventaglio delle proposte di Este in Fiore ci sarà spazio inoltre per workshop per gli adulti e laboratori ludico-didattici per bambini, che inviteranno i visitatori a diventare protagonisti attivi dell'esperienza.L'occasione è quella giusta anche per conoscere il territorio dal puntio di vista enogastronomico, senza farvi sfuggire, nelle vie dell’artigianato,dei ceramisti locali, eredi di una secolare tradizione cittadina.Chi deciderà di dedicare a Este in Fiore l’intero weekend, finirà per immergersi anche nel vivace ‘fuorisalone’ del sabato sera, con gli aperitivi a tema floreale dei bar del centro, i menù a tema dei ristoranti, le mostre d’arte e i negozi aperti oltre orario.: Este in Fiore: Este (Padova): dal 25 al 28 aprile 2019.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito.fiera florovivaistica.: Este si trova 33 km a sud-ovest di Padova, ben servita dalle autostrade (l’uscita Noventa Vicentina sulla A31, della Valdastico, è a 10 km; stessa distanza, sulla A13 Bologna-Padova, dall’uscita Monselice ).Trasporto pubblico: fermano alla stazione di Este i treni regionali sulla linea Mantova-Monselice.