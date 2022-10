La Mostra su Boldini a Milano, Galleria Bottegantica

Le donne di Boldini

Saranno gli spazi della Galleria Bottegantica ad accogliere la mostra “”, che sarà aperta al pubblico dalA quattro anni dall’ultima mostra su Giovanni Boldini., "",torna ad omaggiare il grande maestro ferrarese conSarà un'occasione unica per scoprire, con una esibizione che ripercorre la carriera del pittore ferrarese dai primi anni parigini ai ritratti femminili di primo Novecento attraverso un accurato accostamento tra opere note e inedite. La mostra riunirà un’ampia ed accurata selezione di dipinti, acquerelli e disegni, con l’intento di mettere in luce la versatilità dell’artista, fine compositore delle sue opere, raffinato disegnatore e virtuoso pittore.Oltre alle iconiche figure femminili, come nei magistrali dipinti dele il, scoprirete un Boldini paesaggista, con in particolare vedute dell’amata Venezia, visitata più volte fin dalla fine degli anni ‘80 e catturata non solo in innumerevoli dipinti, tra cuima anche in molti disegni, dal tratto ora fitto e dinamico come in, ora più tenue e sintetico come in(1880-1889).Inoltre sarà esposto anche undatabili al 1879-1880 circa; un eccezionale taccuino che, per l’incredibile varietà di soggetti, tra schizzi e composizioni più compiute, sottolinea la, primo mezzo espressivo nella sua costante ricerca di catturare il presente.La mostra è curata dae sarà visitabile liberamente negli spazi espositivi di Galleria Bottegantica.Testimonianza di un’epoca certamente, quella dellacon gli sfarzi e i lussi che l’hanno contraddistinta, la mostra è anche percorso attraverso la moda del tempo e interpretazione del gusto dell’epoca. Ma al tempo stesso sono i tratti e l’espressione delle sensuali donne rappresentate da Boldini ad essere protagonisti…il piglio che si staglia sui volti fieri di donne consapevoli del proprio fascino e della propria posizione sociale.Questa che si propone come una delle mostre più importanti in Lombardia , è occasione di un’interpretazione puntuale delladella moda e della fierezza delle “”, come amava chiamare le sue muse il raffinato ritrattista. E’ la sensazione “folgorante che le donne sentivano di suscitare” nei momenti di massimo splendore (così disse il celebre fotografo di moda Cecil Beaton), che Boldini ritrae, attraverso una pittura raffinata e dinamica.Le sue sciabolate sonoche rendono in modo elegante l’evanescenza di certi drappi e di sete preziose. Immortalando le celebrities di un’epoca ineguagliabile, l’artista ha fermato sulla tela la modernità che lega il suo lavoro alla contemporaneità,del Novecento.Giovanni Boldini (1842-1931) aveva circa vent’anni quando si trasferì da Ferrara a Firenze , per studiare all’Accademia di Belle Arti, dove si avvicinò ai Macchiaioli, che avranno una significativa influenza sul suo percorso artistico.E’ poi la volta di Parigi Londra e ancora Parigi , riferimento culturale per tutta l’Europa dell’epoca, dove si stabilirà, inserendosi nella frizzante vita parigina e divenendo ilEterno BoldiniGalleria Bottegantica, Milano,Milano, Via Manzoni 4514 ottobre - 3 dicembre 2022da martedì al sabato 10-13; 15-19Ingresso libero(+39) 02 62695489 – (+39) 02 35953308milano@bottegantica.com info@bottegantica.com