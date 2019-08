La Sagra degli Gnocchi al pesto a Voltaggio

Informazioni, date e orari per partecipare alla sagra

Il paese di Voltaggio sorge in provincia di Alessandria , ma la sua cultura, soprattutto quella gastronomica, unisce le specialità del Piemonte e le delizie soavemente “saline” della Liguria Da un cantuccio dell’Appennino Ligure, il paese reca testimonianza della propria duplicità organizzando ogni anno la, di scenapresso l’area sagre del campo sportivo comunale.Si tratta dunque di cinque giornate nel periodo diall’insegna dell’ottima tavola, imbandita di piatti a base di gnocchi al pesto lavorati rigorosamente a mano.Non solo gnocchi, però ma anche tante altre specialità come le cime alla genovese in salsa verde e tanta carne tradotta nelle forme delle saporite dei salamini alla piastra, dell’arrosto e dell’immancabile vitello tonnato. Ogni sera il menù si rinnova e i temi culinari portano in trionfo primi abbondanti: polenta al cinghiale, trofie di castagne al pesto, zuppa di ceci, trippa e risotto al Gavi.Sapore, allegria, godimento ed eccitazione gastronomica si fondono con la musica che latente tiene compagnia attraverso le sonate delle band e orchestre locali. La manifestazione è organizzata dallae dalSagra degli Gnocchi al PestoVoltaggio (Alessandria).dal 14 al 18 agosto 2019.ingresso gratuito, prezzi secondo menù.sagra gastronomica.dalle ore 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.Per ulteriori dettagli contattare la Pro Loco di Voltaggio tel. 328 2152717 o inviare mail a info@prolocovoltaggio.itda Alessandri, prendere la SS 10 che continua sulla SS 35BIS, procedere sulla SP 158 e sulla SP 160 che passa per Gavi raggiungendo infine Voltaggio.La stazione di Borgo Fornari per Voltaggio è ubicata sulla linea ferroviaria Torino L’aeroporto di Genova è collocato a 33 km circa dalla località.Scopri tutti gli eventi in Piemonte