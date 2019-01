La Festa della Quaglia a Villaganzerla

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

La frazione didel comune vicentino di Castegnero celebra quest'anno la 114° Festa di San Giuseppe e la 21° Festa della Quaglia allo Spiedo, in programmaUna vera prelibatezza che si fregia dellae si gusta in tutte le sue più succulente varianti: sulle pappardelle fresche come gustoso, come ingrediente principe di lasagne e risotti e nell’immancabile versione alloUndi 3.600 mq pavimentato e riscaldato, con oltre duemila posti a sedere: la Festa di San Giuseppe e della Quaglia allo Spiedo chiama a raccolta circa venticinquemila persone nell’arco di tre weekend e resta una delle manifestazioni più conosciute nella bassa vicentina.Serate danzanti efanno da contorno aglimentre tra le tante attività in programma segnaliamo laprevista durante tutta la kermesse,la serata enogastronomica al Desco di San Giuseppe con la premiazione dei vini del Concorso Enologicoe la spettacolare gara di salita sull’albero della. Per i più piccini è attivo anche un luna park.: Festa di San Giuseppe e Festa della Quaglia allo Spiedo: Villaganzerla di Castegnero ( Vicenza ).: nei fine settimana dal 22 marzo al 7 aprile 2019.venerdì e sabato dalle 19 alle 23, domenica dalle 18:30 alle 23.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della festa.ingresso libero.sagra gastronomica.: siamo in Veneto , a poco più di una quindicina di chilometri a sud di Vicenza; da qui il comune di Castegnero è raggiungibile seguendo il Viale Riviera Berica.