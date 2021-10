Il Festival del Whisky a Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

È vero, siamo a, ma se in un viaggio invi siete innamorati del whisky – magari il Talisker dell’isola di Sky o il famoso Oban – c'è un’occasione unica per degustarlo scegliendo tra le oltre 4000 etichette presenti alDopo che la scorsa edizione si era svolta interamente online a causa della pandemia, quest'anno il festival torna dal vivo ilnegli spazi del Padiglione 4 dellaQui troviamo i migliori Scotch Whisky, Irish Whiskey, Bourbon e Whisky dall’Estremo Oriente, oltre al Rum e ai Brown Spirits. Si tratta di un viaggio del gusto per oltre 3000 m² di stand che propongono degustazioni di oltre 4000 distillati a partire da 3 € al bicchiere. Ci sono anche whisky dal lungo invecchiamento o di distillerie non più esistenti.Sono a disposizione dei visitatori bottigliette della capacità di 2 cl da riempire con i whisky che si preferiscono per degustarle a casa con gli amici, con la possibilità di confronto tra i vari distillati proposti. Per chi non si accontenta di degustare segnaliamo che gli espositori vendono i loro prodotti a un prezzo speciale.Anche per questa edizione del Milano Whisky Festival… Rum & Brown Spirits il programma prevede eventi, degustazioni guidate e masterclass per conoscere tutti i segreti dei distillati.La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie, con obbligo di. Per accedere alla sala espositiva occorre acquistare online il kit degustazione (bicchiere, porta bicchiere e la Scotch Whisky Guide 2022). Si riceve il biglietto sull'email e si mostra all'ingresso, dove si ritira il tutto.Dopo avere comprato il biglietto, bisognasul sito artigianoinfiera.it per accedere al polo fieristico.: Milano Whisky Festival... Rum & Brown Spirits: Padiglione 4, Fiera Milano Rho.: dal 4 al 6 dicembre 2021.sabato 4 dicembre ore 14-23;domencia 5 dicembre ore 13-21;lunedì 6 dicembre ore 13-20.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del festival.10 € (da acquistare online ). Registrazione obbligatoria sul sito artigianoinfiera.it.Degustazioni a pagamento.: Fiera Milano Rho è raggiungibile con l'A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia, A8 Varese, A9 Como (uscite Fieramilano, Pero-Fieramilano).In metropolitana: Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano.In treno: fermata Rho Fiera.