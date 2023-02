La Sagra del Tartufo Marzuolo a Certaldo

La Sagra del Tartufo Marzuolo è uno di quegli eventi che tengono alta la nomea della Toscana, una regione che è risaputa essere l’area per eccellenza del piacere epicureo, della buona cucina e della burla finalizzata al divertimento scanzonato. Nel caratteristico borgo medievale di Certaldo, in provincia di Firenze la sagra richiama puntualmente migliaia di persone. Il prossimo appuntamento è nei weekend del 18-19 e 25-26 marzo 2023.



Qui gli ospiti possono apprezzare gli sfiziosi menù proposti nel novero culinario della sagra dedicata a una prelibatezza ch’è al contempo un prodotto della terra sempre più raro e prezioso, il tartufo Marzuolo, eccezionale e ricercatissimo. Si servono sulle tavole antipasti come i crostini al tartufo e i crostini di polenta al tartufo, primi piatti quali i tagliolini e i ravioli al tartufo, secondi come il nodino di vitello al tartufo e dolci a sazietà.

La kermesse gastronomica è resa possibile dagli sforzi profusi ogni anno dall’associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa, che dal 1992 si batte per preservare e tutelare, o meglio salvaguardare quel gioiello saporito che è il Tartufo della Bassa Valdelsa, la cui crescita è oggi confinata nelle tartufaie naturali dell’hinterland, circa una decina di avamposti.



Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle sagre del tartufo in Italia.

Informazioni, date e orari della Sagra del Tartufo

n auto da Firen

ze percorrere l’Autostrada A1 e uscire a Firenze/Signa, prendere la superstrada Pisa – Livorno, uscire a Empoli Ovest e imboccare la SS 429 in direzione di Certaldo.

Il paese ha una propria stazione sulla linea ferroviaria Firenze – Empoli – Siena.

L’aeroporto più vicino è l’Amerigo Vespucci di Firenze che si trova a 40 km di distanza dalla località, ma ci si può anche avvalere dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, lontano solo 50 km dal borgo.

Calendario delle aperture

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sagra del Tartufo MarzuoloCertaldo (Firenze).18-19-25-26 marzo 2023.ingresso gratuito. Consumazioni a pagamento secondo menù.maggiori informazioni e contatti sul sito ufficiale dell'Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa e sulla pagina Facebook Prenotazione dei tavoli al tel. 0571 1961721 oppure compilando l'apposito modulo online sul sito.