La Boccaccesca a Certaldo

Informazioni utili, date e orari della Boccaccesca

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

si celebra il bien vivre con la 25° edizione della, manifestazione tutta dedicata al rapporto tra buona cucina e musica e alle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane.Siamo nel comune fiorentino patria di Boccaccio, per un’esperienza sensoriale che solletica il palato a suon di musica. Nel fine settimana delil programma coinvolge il Borgo Basso e Certaldo Alta, trasformando la località toscana in un grande contenitore all'aperto di buon cibo e ottimi vini.Nelle strade di Borgo Alto viene allestita la, con espositori edprovenienti da tutta ItaliaL’iniziativapermette invece di partecipare a una degustazione itinerante con tanto di mappa da seguire. Per gli amanti del buon vino c’è l’dove gustare le eccellenze locali. Nel programma non mancano momenti di approfondimento e riflessione come il concorso, dedicato ai ragazzi delle scuole, e il: Boccaccesca: Certaldo (Firenze).: dal 13 al 15 ottobre 2023.: ingresso libero.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: partendo da Firenze si può seguire l’A1 con uscita Firenze/Signa, poi superstrada Pisa - Livorno fino a Empoli Ovest e SS429.