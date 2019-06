Il Festival Mercantia di Certaldo

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.

Questo aforisma di San Francesco d'Assisi incarna perfettamente lo spirito con cui ogni anno viene organizzato Mercantia - Festival Internazionale del Quarto Teatro che si svolge a Certaldo, in provincia di Firenze, dal 10 al 14 luglio 2019.

Siamo nel borgo medievale che ha dato i natali a Boccaccio ed ha ottenuto la Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano; è qui che dal 1988 si svolge quello che possiamo considerare uno dei più importanti festival di arte e teatro di strada in Italia.



È difficile descrivere a parole la magica atmosfera che pervade, nelle cinque giornate di metà estate, il festival Mercantia.

Le piazze e le strette vie di uno dei borghi più belli della Toscana si riempiono di persone, suoni, colori e immagini. Appena varcate le mura antiche si viene proiettati in un rutilante mondo colorato, fatto di funamboli che camminano su fili tesi tra due palazzi, cantastorie in ogni angolo che incantano i bambini con fiabe e novelle, piramidi umane, ballerini di pizzica, trampolieri travestiti da nuvole, teatrini di marionette, clown, poeti, marching band che coinvolgono i visitatori in canto e balli sfrenati, concerti d'aria, contorsionisti ed acrobati che sfidano la natura e la forza di gravità a ritmo di jazz. E molto altro ancora.



Mercantia ha sempre continuato ad evolversi, anno dopo anno, cercando forme e linguaggi sempre nuovi.

Dal 2018 il festival ha cambiato volto e orientamento con l'arrivo del Quarto Teatro, come lo definiscono gli stessi organizzatori. Con esso, le strade di Certaldo sono entrate a fare parte di un più ampio progetto europeo di ricerca teatrale e anche le case del paese si sono aperte al pubblico per dare vita a un teatro d'appartamento.



In programma quest'anno, come sempre, decine di eventi e spettacoli, pensati e realizzati da centinaia di artisti.

Il Quarto Teatro è il naturale sviluppo del Teatro da quattro soldi, quello povero e di strada: si apre a una quarta dimensione, alla sperimentazione che reinventa nuove figure e nuove relazioni, un teatro popolare e spettacolare al tempo stesso, senza mai essere banale.



La Santa Allegria è il titolo dell’appuntamento per il 2019.

La manifestazione lungo via Boccaccio e le altre vie del borgo sarà intensa e variegata con le bande, le parate sui trampoli il fuoco, le maschere, ma anche "Il corteo dei gaudenti!” e tante nuove sezioni del programma.



Passeggiando tra Porta Alberti e le stradine di Certaldo Alta (il cuore storico del borgo raggiungibile con la funicolare, se si vuole evitare la ripida salita), è difficile scegliere lo spettacolo a cui assistere, perché appena dietro l'angolo ce ne sono tanti altri che meriterebbero la stessa attenzione. La soluzione migliore è lasciarsi trasportare dalle emozioni, girovagando per farsi conquistare più volte nella stessa serata.

Gli artisti, più di 400, provengono da tutto il mondo ed ogni anno l'offerta riesce quasi magicamente ad essere più ricca di quella dell'anno precedente; Mercantia è diventato infatti appuntamento simbolico per tutti i protagonisti di ogni forma di arte scenica, luogo d'incontro e condivisione tra artisti e visitatori che diventano più che semplici spettatori, palcoscenico ambito di quanto di meglio l'arte contemporanea ed il teatro di sperimentazione può oggi offrire.

Informazioni utili, date, orari e prezzi del festival

Calendario delle aperture

Mercantia - Festival internazionale del Quarto TeatroCertaldo (Firenze).dal 10 al 14 luglio 2019.mercoledì e giovedì dalle 20 alle 01:00;venerdì dalle 20 alle 01:30;sabato dalle 18 alle 01:30;domenica dalle 18 alle 01:00.i biglietti a tariffa intera dal mercoledì al giovedì costano 10 euro (ridotto 7,50 euro);venerdì e domenica 15 euro (ridotto 10 euro);sabato 20 euro (ridotto 15 euro).Possibilità di abbonamenti (35/20 euro escluso il sabato, e 50/35 euro tutti i giorni) e sconti per gruppi.La biglietteria in via Boccaccio apre alle 16:30 dal mercoledì al venerdì;il sabato e la domenica apre alle 15.dettagli e maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto Certaldo può essere raggiunta sia da Firenze (Superstrada Firenze-Pisa-Livorno con uscita Empoli Ovest), che da Siena (Superstrada Siena-Firenze con uscita Poggibonsi ).In treno, la stazione si trova nel centro del paese ed è ubicata sulla linea ferroviaria che collega Empoli e Siena.In aereo, gli aeroporti più vicini sono l'"Amerigo Vespucci" di Firenze, distante circa 40 km, oppure il "Galileo Galilei" di Pisa , a circa 50 km.