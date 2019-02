Il Carnevale di Galliate

Informazioni, date e orari del Carnevale di Galliate

Il piccolo comune di Galliate , in provincia di Novara , fa parte del territorio del Parco Naturale della Valle del Ticino.In paese si celebra ogni anno il Carnevale con tante iniziative e le immancabili sfilate di carri allegorici.Non abbiamo notizie storiche di questa festa nei secoli scorsi, ma nella seconda metà del Novecento l'evento ha acquisito sempre più importanza.Giunto nel 2019 alla 49°edizione, come ogni anno ilè uno degli eventi più attesi della zona.Il programma prevede appuntamenti imperdibili, quale la tradizionale(una caratteristica che lo accomuna anche ad altri carnevali piemontesi, come quello di Saluggia o lo Storico Carnevale di Ivrea ) nel sabato inaugurale e le classiche sfilate dei carri e delle mascherine.Di seguito proponiamo il programma completo della manifestazione.Galliate (Novara).dal 23 febbraio al 5 marzo 2019.- Sabato 23 febbraio 2019dalle 16:30 alle 18 Fagiolata da asporto sul sagrato della Chiesa di Sant'Antonio;ore 16:45 Consegna delle chiavi della città alle maschere Manghin e Manghina;ore 17 Sfilata dei carri e delle maschere sul circuito di viale Beato Quagliotti.Dalle 18 animazione all'Oratorio Beato Quagliotti;dalle 18:30 apericena.- Domenica 24 febbraio 2019dalle 15:30 all'Oratorio Beato Quagliotti: animazione e giochi.- Domenica 3 marzo 2019ore 14:30 Piazza San Giuseppe: partenza della sfilata di carri e maschere:ore 16 arrivo della sfilata di carri e maschere. Gran finale con esibizione e riconoscimento ai gruppi partecipanti.- Martedì 5 marzo 2019ore 15:30 all'Oratorio Beato Quagliotti: spettacolo "Avventure nell'orto". Spettacolo di pupazzi a cura di Fluffy Puppets.Al termine, merenda per tutti.- In caso di maltempo il programma del 23 febbraio è rinviato al 24 febbraio, mentre il programma del 3 marzo è rinviato al 10 marzo (con le stesse modalità e orari).- Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.ingresso gratuito.Galliate si trova ad appena 7 km da Novara sulla SS341. Dista circa 50 km da Milano (uscita consigliata Novara Est sull'autostrada A4).Per chi viaggia in treno, la stazione di Galliate si trova sulla linea Novara-Seregno.