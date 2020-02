Il Carnevale di Sant'Antonino di Saluggia

Informazioni utili per partecipare al Carnevale

, piccolo Comune del Vercellese, ha fra le sue frazioni, piccolissimo paese della campagna famoso per i suoi festeggiamenti carnevaleschi.Qui, almeno a partire dall ‘800, si festeggia ilseguendo una propria tradizione, con maschere storiche e la rituale fagiolata.Anno dopo anno i festeggiamenti si sono perfezionati e ai quattro protagonisti della festa - il Generale dei Fagioli, l’Attendente, la Bela Masochina e la sua Dama - si sono aggiunti numerosi gruppi mascherati e i carri allegorici, rendendolo uno degli appuntamenti di Carnevale più importanti del PiemonteLa festa ha inizio ilcon lache diviene “Signore indiscusso del paese”. Segue lache attraversa tutte le strade principali di Sant’Antonino, raggiungendo ogni “Cantun”. Qui le famiglie distribuiscono a tutti i partecipanti cibi e bevande e si festeggia con allegria.La fine della reggenza del Generale Fagiolo si celebra ilcon la tradizionaleofferta a tutta la popolazione, proprio come avveniva tanti anni addietro, insieme a cotechino e cotenne.Dagli anni ’90 si è poi introdotta una nuova e bellissima tradizione, ilSolitamente un animale della tradizione contadina di polistirolo viene legato a tanti palloncini colorati e lasciato volare nel cielo. Ad esso viene legato un messaggio gioioso in italiano, francese ed inglese con la richiesta di comunicarne il ritrovamento alla Pro Loco di Sant’Antonino. Per questo motivo è possibile sapere che il Babaciu con i suoi auguri di pace è arrivato, almeno una volta, fino adQuello di questa piccola frazione delè un Carnevale semplice, in cui la tradizione ricopre un ruolo importante e nel quale il Babaciu rappresenta senza dubbio un forte messaggio di speranza e allegria.Sant'Antonino di Saluggia (Vercelli).17 e 22 febbraio 2020.ingresso gratuito.Lunedì 17 febbraioore 21 presentazione del Carnevale in oratorio.Cerimonia di investitura del gruppo storico e consegna delle chiavi del paese al Generale dei Fagioli, affiancato dalla Bela Masochina, dall'attendente e dalla damigella.Sabato 22 febbraioore 13:45 ritrovo in piazza dei gruppi storici dei paesi limitrofi e delle maschere per la partenza della sfilata con le tradizionali soste nei 4 cantoni, dove ci sarà un sontuoso rinfresco offerto dalle famiglie residenti.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.per arrivare a Saluggia dabastano 40 minuti percorrendo l’autostrada A4, la stessa che occorre percorrere provenendo da, da cui è consigliabile passare provenendo dalla maggior parte d’Italia. In entrambi i casi si esce a Rondissone e quindi si seguono le indicazioni fino a destinazione.A Saluggia si trova la stazione ferroviaria, servita dalle linee di Trenitalia.L’aeroporto più vicino è quello di Torino.