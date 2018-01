Dove vedere la fioritura dei ciliegi in Italia e quando è il periodo?

Quando fiorisce il ciliegio in Italia?

Hanami in Italia: dove ammirare i ciliegi in fiore?

L'arrivo della primavera coincide con launa delle più suggestive. In Giappone , tra la fine di aprile e gli inizi di maggio l'evento viene celebrato dall', termine che identifica la tradizione di ammirare gli alberi in fiori (prevalentemente i ciliegi) e che coinvolge non solo i sensi ma anche e soprattutto la mente. Per ammirare questo albero durante il periodo della fioritura senza dover affrontare un lungo viaggio in direzione del Sol Levante, è possibile muoversi anche fraLa fioritura varia a seconda del clima, ma come in Giappone anche da noi in Italia sboccia solitamente durante la stagione primaverile.Partiamo dadove all'Eur esiste dal 1959 undi ciliegio donati dal Primo Ministro giapponesedurante la visita diplomatica che si svolse il 20 luglio di quell'anno. Il regalo fu di. Mille di loro vennero piantumati nell'Eur a formare un suggestivo percorso verso il laghetto del quartiere romano che nel tempo è stato chiamato "". Durante la primavera, quando tutti i ciliegi si tingono di rosa, è possibile organizzare pic-nic in abiti tradizionali giapponesi, opportunità che ogni anno attira l'interesse di turisti e residenti. Tutte le informazioni utili si possono trovare sulla pagina facebook Sempre nella capitale si trova, presso, nella zona di Valle Giulia, unoricco di ciliegi, realizzato dall'architetto giapponeseresponsabile anche dell'angolo nipponico ritagliato all'interno dell'Orto Botanico di Roma. Il giardino è accessibile tutto l'anno tranne nel pieno dell'estate, a luglio e agosto, e nel periodo natalizio e può essere scoperto grazie alledella durata di 30 minuti. Guida alla visita Molte località dell'offrono spettacoli suggestivi durante la fioritura dei ciliegi. Da Piacenza a Ferrara, si possono incrociare, da aprile a maggio, suggestiveincastonate nel verde della pianura padana. Il cuore pulsante si trova alocalità in provincia di Modena , dove dal 1970, viene organizzata ogni anno la Festa dei Ciliegi in Fiore dedicata in particolare alla, varietà tipica della zona e particolarmente apprezzata per il sapore intenso sottolineato dal colore, un rosso scuro e profondo., fino al 2011 fioriva ilche occupava una buona parte del chiostro del, situato in centro, dove èL'albero era statoe per decenni ha regalato profonde emozioni alla città che ne aspettava trepidante la fioritura. Poi, si è reso necessario abbatterlo. A suo posto ora si trova unche, anno dopo anno, sta restituendo ai ferraresi lo spettacolo della fioritura.ad una quarantina di km da Piacenza, viene celebrata durante il mese di aprile laCuore della manifestazione è la possibilità di scoprire, a piedi o in bici, ilricavato all'interno delsituato nella golena del fiume Po dominata dalprodotto dalle attività estrattive terminate nel 1995. La piantumazione dei ciliegi e di altre varietà di alberi tipici rientra fra gli interventi di riqualificazione effettuati.In provincia di Fermo , nelle Marche , asi nasconde un vero e proprio parco dedicato ai ciliegi. Il terreno sul quale ne sono distribuiti oltre 2500 appartiene ad una delle strutture ricettive che si affacciano sul mare, laDalla sommità del, il parco si estende con tutta la sua forza di colori e suggestioni ed offre l'opportunità di partecipare alle iniziative collegate alla tradizione dell'hanami giapponese organizzate in collaborazione con una associazione dedicata a cultura e tradizioni del paese del Sol Levante.Grazie alla magia creata dalla fioritura, anche unapuò trasformarsi in un luogo speciale. Capita a, dove l'altura formata dall'accumulo dei materiali di risulta prodotti dai lavori di ristrutturazione del complesso industriale della Pirelli è stata ricoperta di alberi, in particolareIn tanti vi si recano per passeggiare e ricavaree tranquillità ammirando i fiori, odorandone l'odore e perdendosi nella loro contemplazione.Come a Ferrara, anche a. Nell'area occupata fino agli anni '60 dalle fonderie Fauser,, continua a fiorire un ciliegio giapponese regalato al titolare dell'azienda, l'industriale e chimico Giacomo Fauser, da alcuni clienti nipponici. Quando la zona divenne residenziale, Fauser pose comealla trasformazione quella di conservare il ciliegio che ancora oggi regala splendide fioriture.Ti piacciono le fioriture? Non ti perdere quella quella sull' altopiano di Casteluccio di Norcia e quella dei fiori di loto a Mantova sul Mincio