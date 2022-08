La Mostra su Boldini ad Asti, Palazzo Mazzetti

Le donne di Boldini

Da Ferrara a Parigi per raccontare la Belle Epoque

Informazioni utili, date, orari, prezzo dei biglietti

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’eleganza, la bellezza e la classe delle donne della Belle Epoque, disegnate da Boldini, sono protagoniste adi Asti, e più precisamenteper la mostra "”.Dopo i successi delle mostre Chagall. Colore e magia, Monet e gli impressionisti in Normandia, I Macchiaioli. L’avventura dell’arte moderna, la collaborazione tra Fondazione Asti Musei e Arthemisia continua a richiamare folle di visitatori ad Asti.Il nuovo progetto, a cura di Tiziano Panconi, è dedicato al genio indiscusso di Boldini.l’artista ferrarese e fa tappa ad Asti con un’esposizione di, opere che ci condurranno nel periodo spumeggiante della Belle Epoque parigina.Nessuno come il pittore ferrarese Giovanni Boldini è riuscito a trasformare la vanità in capolavori senza tempo. Le sue donne, bellissime ed eleganti, hanno un’unicità che traspare dagliche l’artista ha ritratto con una delicatezza che sconfina nella poesia.Tra le tante donne ritratte da Boldini, secondo me ce ne sono due che rivestono un’importanza speciale. La prima è la contessa, che ha giocato un ruolo chiave nella carriera dell’artista.Gabrielle è stata l’amante di Boldini, tanto da essere stata ritratta in numerose opere, da quelle più tradizionali in cui si evidenzia l’eleganza e la grazia della nobildonnna, ad altre dal contenuto più osé, probabilmente riservate ad un pubblico ristretto di amanti dell’arte. La contessa, oltre che essere stata musa e amante, ha aiutato l’artista a prendere contatto con ilL’altra donna è la contessa, ritratta da Boldini in un celebre dipinto del 1908 in cui la donna è in compagnia di uno dei suoi amati levrieri. Dark lady, femme fatale, dandy, antesignana della body art, per D’Annunzio lei era “”. È certamente uno dei personaggi simbolo della Belle Epoque, capace di incarnarne l’eleganza, la follia e quel pizzico di decadenza che ha reso quest’epoca così affascinante.Nato nella provincia italiana, Giovanni Boldini divenne in pochi anni uno degli artisti più famosi d’Europa. La sua carriera ha avuto diversi punti di svolta, ognuno dei quali è stato un piccolo passo che gli ha permesso di essere insignito dellae del titolo dicome coronamento di una carriera di successo.Il primo punto di svolta è stata di certo quello di frequentare l’Accademia di Belle Arti di Firenze . In quegli anni la città toscana poteva contare su un vivace panorama culturale, grazie al contributo dei, talentuosi artisti anticonformisti che si riunivano nel famoso Caffè Michelangelo.Il secondo punto di svolta fu il primo viaggio compiuto a, quando Boldini aveva solo venticinque anni. Nel corso di quella prima esperienza parigina, ebbe occasione di confrontarsi con artisti comeIl terzo punto di svolta fu di certo il suodopo aver maturato un’importante esperienza a Londra , dove ritrasse l’alta società inglese dell’epoca. Quando rivide Parigi, Boldini era ormai un artista affermato. Ciò gli permise di avere. Le nobildonne facevano a gara per posare per quel piccolo (di statura) artista italiano e spesso ne divenivano amanti, colpite dalla sua capacità di cogliere la loro bellezza, trasformando la vanità in capolavori che ammiriamo ancora, dopo oltre un secolo.Scopri le altre mostre ed eventi in Piemonte : “Boldini e il mito della Belle Époque”: Palazzo Mazzetti, Corso Vittorio Alfieri 357, Asti.: dal 26 novembre 2022 al 10 aprile 2023: da martedì a domenica 10 - 19 (ultimo ingresso alle 18); lunedì chiuso.:mom ancora disponibiliPer saperne di più sull’artista leggete anche, su Due Minuti di Arte: Giovanni Boldini, vita e opere riassunte in 10 punti