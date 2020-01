Il Mercatino Filatelico e Numismatico a Milano

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nato negli anni ’50 con il nome un po’ sibillino di "Il Borsino", oggi ilè auno degli appuntamenti imperdibili del calendario cittadino.Si tiene puntualmente ogni domenica dell'anno per tutta la mattinata – dalle ore 8 alle 13 – lungo le vie Armorari, Cantù e Cordusio nelle immediate vicinanze di due solidi punti di riferimento urbani, ovvero ile laQuesto è un mercatino molto particolare e altamente selezionato, in quanto il commercio non costituisce, a differenza delle consuete kermesse mercatali, la priorità, ma fa da contorno a uno scopo ben più alto e nobile: diffondere la passione e il gusto per ie le, oggetti per i quali i partecipanti cercano di fomentare amore e ammirazione, creando uno spazio specificamente dedicato alla condivisione e all’apprezzamento. La manifestazione è aperta anche a collezioni di, lettere ingiallite e pezzi di corrispondenza promulgata con i primigeni metodi postali.Il viaggio nell’Italia di un tempo è il viaggio nel passato testimoniato da vere rarità esposte da esperti del settore o semplici amanti di questo interessantissimo comparto fieristico, che ogni anno non disattende le aspettative e raccoglie proseliti importanti.Al giorno d'oggi il Mercatino filatelico e numismatico di via Armorari è una delle casse di risonanza più rilevanti del Vecchio Continente.Tale tratto distintivo si spiega con la progressiva volontà di introdurre ulteriori articoli dacome fumetti, schede telefoniche, riviste, fotografie e manifesti, carte da gioco, intrattenimenti ludici e libri.Nella frenesia della Capitale della Moda, il mercatino è un angolo in cui respirare la calma infusa dal ricordo e dal ritrovo di sé attraverso “reperti di generazione”, pezzi di un puzzle che alimentano la memoria del passato e l’attrazione per un viatico esposto fra centinaia di bancarelle.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui principaliMercatino filatelico e numismatico di via Armorarivia Armorari, via Cantù e via Cordusio, Milano.dal 5 gennaio al 27 dicembre 2020, tutte le domeniche dell’anno.dalle 8 alle 13.ingresso libero.nell’area del mercato si arriva attraverso la Metropolitana linea Rossa M1, fermata Cordusio.