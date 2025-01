Artisti in Strada a Chiavari

Informazioni, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

è la manifestazione che viaggia quasi collateralmente al, cittadina turistica in provincia diche si affaccia sul Golfo del Tigullio lungo il litorale della Liguria.Questo evento, che si svolgein, riunisce in un unico interessantissimo appuntamento talenti specializzati nelle diverse espressioni artistiche come la pittura, la scultura, la ceramica e nuove sperimentazioni. I visitatori possono accedere alle loro opere, esposte e in vendita sulledei circa 30 espositori provenienti un po’ da tutta Italia.Ecco allora l’occasione per trovare manufatti di un fineproteso alla lavorazione del legno, della cera, del metallo e di altri materiali: è usuale la presenza di vetro decorato, mobili intagliati e candele, ma anche capi d’abbigliamento e accessori.ha la sua cornice nel, dove è gradevole passeggiare per le strade, i vicoletti e i diversi punti della piazza, avvolti dalla piacevolezza di un borgo antico dall’appeal magnetico.Organizzatore e promotore della kermesse è la Promotur, che da anni sostiene in prima fila la valorizzazione turistica locale.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiArtisti in StradaPiazza Mazzini e Corso Garibaldi, Chiavari (Genova).ogni seconda domenica del mese.12 gennaio;9 febbraio;9 marzo;13 aprile;11 maggio;8 giugno;13 luglio;10 agosto;14 settembre;12 ottobre;9 novembre;14 dicembre.mercatino dell'arte e dell'artigianato.ingresso libero.dalle 8 alle 20 (dalle 8 alle 23 nei mesi di luglio e agosto).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Promotour , tel. 0185 323230.percorrendo l’Autostrada A12 nel tratto compreso fra Genova e Sestri Levante, uscendo al casello di Chiavari.La stazione ferroviaria si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico.Il “Cristoforo Colombo” di Genova è l’aeroporto di riferimento.