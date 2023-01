La fiera di Sant'Antonio Abate a Chiavari

Informazioni, date e orari della fiera

Laè il più importante mercato del Golfo del Tigullio, con circa cinquecento bancarelle che si snodano lungo via Dante, che fanno da cornice alle celebrazioni per la festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio).È unamolto importante per tutto il levante ligure, che oltre aitradizionali come quellicon tanto di porchetta, prevede un settore tutto dedicato all’agricoltura sul lungo Entella.L'appuntamento si ripete come ogni annoallargandosi verso corso Garibaldi, via Trieste, Piazza Cavour e Piazza Matteotti.: Fiera di Sant’Antonio Abate: Chiavari (Genova): 14-15 gennaio 2023.: dalle ore 9.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.ingresso libero.: siamo ina poco meno di 40 km da; dal capoluogo si raggiunge Chiavari percorrendo l’A12.