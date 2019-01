Il Mercatino dell'Antiquariato a Chiavari

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tra le tante iniziative volte a valorizzare il poetico centro storico di Chiavari c’è anche il, da anni ormai un evento imperdibile della “cittadina del Tigullio” in provincia di Genova , affacciata sullo spettacolare Golfo ligure.Il mercatino si svolgee accompagna la popolazione nell’arco dell’intero anno aprendo la giornata alle ore 8 per chiuderla intorno alle 20 (dalle 8 alle 23 nel periodo compreso fra luglio e agosto).È un appuntamento godibile da più di 30 anni, che è al contempo divertimento e occasione di convivio commerciale curioso nel suo echeggiare fra strade e vicoli, via Martiri della Liberazione, via Vittorio Veneto, via Bighetti e via Vecchie Mura.Accorrono a Chiavari circaitaliani, francesi e tedeschi ma anche alcuni bravi artisti che, collateralmente all’evento, espongono (solo la domenica) le proprie opere in Piazza Mazzini nell’ambito della kermesseIl Mercatino dell’Antiquariato è come sempre preceduto da unamassiccia e intensa improntata dall’ente organizzatore, il, che si fa carico della produzione di oltre 500 locandine e 8.000 pieghevoli esposti ogni singolo mese, per un totale di quasi 100.000 l’anno.Antiquari, rigattieri, robivecchi e venditori delle più variegate specie si ritrovano qui dal 1984 per proporre all’utenza acquirente un po’ di tutto, mobili, soprammobili, oggettistica, libri ma anche capi d’abbigliamento, ceramiche, giochi e stampe antiche.Si può rilevare la presenza presso le tantissimedi carte geografiche, cartoline d’epoca, foto di fine Ottocento e una molteplicità di bambole di splendida fattura, alcune risalenti a inizio ‘900 se non più vecchie. Incalzano non di meno il, l’intramontabilee l’obsoleta ma sempre affascinante tecnologia anni ’70, ’80 e ’90.Se t'interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui mercatini dell'antiquariato più importanti della Liguria Chiavari (Genova).12 e 13 gennaio, 9 e 10 febbraio, 9 e 10 marzo, 13 e 14 aprile, 11 e 12 maggio, 8 e 9 giugno, 13 e 14 luglio, 10 e 11 agosto, 7 e 8 settembre, 12 e 13 ottobre, 9 e 10 novembre, 7 e 8 dicembre 2019.dalle 8 fino alle 20 (dalle 8 alle 23 nei mesi di luglio e agosto).Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Promotur.ingresso libero.mercatino dell’antiquariato.Promotur tel. 0185/323230.in auto si arriva percorrendo l’Autostrada A12 nel tratto fra Genova e Sestri Levante , uscendo a Chiavari.La stazione ferroviaria cittadina si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico.Il “Cristoforo Colombo” di Genova è l’aeroporto di riferimento.