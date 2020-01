La Fiera di Travagliato Cavalli

Gli appassionati del cavallo non possono perdere Travagliato Cavalli, la fiera che si svolge nel quartiere fieristico di Travagliato, in provincia di Brescia, dal 30 aprile al 3 maggio 2020 e che giunge quest'anno alla 41° edizione.



L'evento prevede esposizioni dedicate alle attrezzature e all’abbigliamento per praticare l’equitazione. Sono infatti circa 100 gli espositori presenti alla fiera Travagliatocavalli – in arrivo da tutta Italia ma anche da Francia, Spagna e Germania – dai quali poter acquistare articoli per il benessere del cavallo, prodotti tipici e molto altro.



Non solo shopping, ma anche animazione e spettacoli; tra le gare previste ci sono il concorso ippico, il salto agli ostacoli sul campo in erba, derby attacchi di tutti i tipi (Jump & Drive, amatoriale, para driving e driver in erba), gare di horse-ball con arditi cavalieri che tentano di andare a canestro con tre passaggi, doma classica, il western show dedicato alle competizioni di monta americana con le gare team penninc, cow horse e ranch sorting.



Travagliatocavalli riserva inoltre uno spazio dedicato ai bambini, la zona della “collinetta”, dove i più piccoli possono avvicinarsi al mondo del cavallo con i pony, il battesimo della sella, gli attacchi, gli asini, le animazioni, il trucca-bimbi e i giochi, il tutto in compagnia della simpatica mascotte Travallino.



All'interno del centro fieristico sono presenti vari punti di ristoro che offrono cucina internazionale, cucina tex-mex e cucina spagnola.

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

: Travagliatocavalli: centro fieristico sportivo di Travagliato (Brescia): dal 30 aprile al 3 maggio 2020.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso a pagamento. I prezzi dell'edizione 2020 non sono ancora stati pubblicati.fiera.: siamo in, a circa una decina di chilometri da Brescia; da qui per arrivare a Travagliato è sufficiente seguire la SP235.



Scopri tutti gli eventi in Lombardia.

Calendario delle aperture

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.