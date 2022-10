Formai dal Mont, i formaggi di malga a Ville d'Anaunia

La rassegna Formai dal Mont quest'anno si sposta a Rallo, frazione di Ville d'Anaunia, nella splendida cornice della Val di Non, dove è in programma nel fine settimana del 22-23 ottobre 2022. Questo appuntamento con i formaggi di malga del Trentino è un evento che attraverso i sapori delle eccellenze di malga ci porta a scoprire i sapori di montagna.



Presso gli stand adibiti alle degustazioni, i pastori delle valli e i produttori di formaggio svelano tutti i processi di lavorazione per avvicinare i visitatori agli antichi mestieri.

Per i più piccini sono previsti anche laboratori didattici. La manifestazione prevede anche una rassegna concorso dove una giuria specializzata ha il compito di decretare il miglior prodotto derivato dal latte di malga.



Rivivranno gli antichi mestieri attraverso la rappresentazione curata dalla “Charta della regola di Cavareno”, mentre nel mercatino dei prodotti del territorio saranno presenti le specialità e i formaggi locali. Una guida volontaria poporrà inoltre visite agli antichi tesori locali, come la chiesetta dell’Immacolata a Sanzenone.

La manifestazione è organizzata come sempre dalla Pro Loco.

Informazioni, date e programma della sagra

Calendario delle aperture

: Formai dal Mont: Rallo, frazione di Ville d'Anaunia (Trento).: 22-23 ottobre 2022.: ingresso gratuito.Sabato 22 ottobreore 14 Inaugurazione della 13° Rassegna-Concorso.Inizio attività legate al formaggio.Inizio degustazioni libere per decretare il miglior formaggio.Domenica 23 ottobreore 9 Apertura della rassegna con degustazioni libere fino alle ore 15:30;ore 10 Incontro-dibattito dal tema: "Incontri a Castello: i professionisti del formaggio si raccontano" nella sala conferenze di Castel Valer.Ore 11:30 Premiazione 13° Rassegna - Concorso formaggi di malga della Val di Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella.Ore 12 Pranzo a base di prodottitipici del Trentino per le vie del paese di Rallo.Ore 14 La lavorazione del latte "Casarada" e assaggi in collaborazione con il Caseificio sociale di Tovel.Ore 16 Concerto del coro Lago Rosso.Ore 16 Premiazione concorso giuria popolare e concorso dei bambini.Maggiori informazioni sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Tassullo.: siamo in, circa una quarantina di chilometri a nord di. Tassullo e Rallo si raggiungono con l’A22 con uscita Mezzocorona-San Michele, poi SS43 e SP10.L'area sosta camper (circa 30 posti) si trova presso magazzino S.A.R.C. di Tassullo, via dei Glavasi,12. Latitudine N 46° 20’ 1.716” Longitudine E 11° 3’ 6.038”.