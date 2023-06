La Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d'alpeggio a Usseglio

Informazioni utili per visitare la Sagra della Toma di Lanzo

Calendario delle aperture

Torna la, in provincia di Torino , con una 27° edizione che si preannuncia come sempre molto ricca. L’appuntamento è per due fine settimana consecutivi, rispettivamente il, con uno dei principali eventi gastronomici e culturali piemontesi.La mostra è nata per promuovere ie il meglio della gastronomia e dell’artigianato locale, riscuotendo negli anni un crescente successo, tanto che nell’ultima edizione (2022) hanno partecipato più di 20.000 visitatori.Si celebra ovviamente la, ma anche le altre specialità valligiane e piemontesi, e c’è la presenza di espositori selezionati provenienti da altre regioni italiane. Il programma prevede inoltre spettacoli, convegni, animazione per i più piccoli, mostre, incontri con ospiti illustri e molto altro. In particolare, segnaliamo glidi chef stellati e locon le evoluzioni del bartender Maurizio Giordano.Per chi vuole partecipare alle attività sullanon c'è che l'imbarazzo della scelta tra l'apeggio didattico, la mostra bovina, caprina e ovina di razze alpine, il concorso di pittura e la tradizionaleL’occasione di una visita alla Mostra della Tioma è buona anche per conoscere ildi Usseglio – già riconosciuto Bandiera Arancione del TCI e Cittaslow – quali il Museo Civico Alpino “A. Tazzetti” e l’antico complesso della parrocchiale, ma anche gli splendidi paesaggi dellaMostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggioUsseglio (Torino).7-8-9 e 15-16 luglio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili su Welcome Piemonte da Torino (65 km) si percorre la SP1 delle Valli di Lanzo fino a Lanzo Torinese-Germagnano e poi si prosegue sulla SP32.Dall’autostrada A32 (Torino-Bardonecchia) uscita Avigliana Ovest - Almese, poi si prosegue sulla SP 197 del Colle del Lys.