Formai dal Mont, a Tassullo i formaggi di malga

Il weekend deltorna a Tassullo , frazione di Ville d'Anaunia nella splendida cornice della Val di Non, la rassegnaOrganizzata dalla Pro Loco, questa rassegna dei formaggi di malga del Trentino celebra la 12° edizione con un evento che attraverso i sapori e le forme di questeci porta a scoprire i sapori di montagna.Negli spazi del Castel Valer, presso gli stand adibiti allei pastori delle valli e i produttori di formaggio sono pronti a svelare tutti i processi di lavorazione per avvicinare i visitatori agli antichi mestieri di una volta e per i più piccini sono previsti anche. La manifestazione prevede anche una rassegna concorso dove una giuria specializzata ha il compito di decretare il miglior prodotto derivato dal latte di malga.Rivivranno gli antichi mestieri attraverso la rappresentazione curata dalla “Charta della regola di Cavareno”, mentre nel mercatino dei prodotti del territorio saranno presenti le specialità e i formaggi locali.Tra i molti eventi insegnaliamo sabato 26 ottobre (ore 16:30) l’aperitivo con bollicine e stuzzichini di montagna, con visita guidata a Castel Valer a cura della Strada della mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole.Domenica 27 ottobre (ore 14) nel piazzale del castello comincia la lavorazione del latte (Casarada); in contemporanea si svolge il dibattito “Incontri a castello: i professionisti del formaggio si raccontano”.Alle 14:30 degustazione guidata all’interno della cantina di Castel Valer con il formaggio di malga abbinato al miele e al vino groppello della Val di Non e Trentodoc.“Visita con Gusto” si svolge alle ore 11:30 e 15:30; si tratta di visita guidata a Castel Valer con degustazioni di formaggi di malga e prodotti locali all'interno della cantina.La giornata si chiude alle 17 in compagnia del concerto del Coro Lago Rosso all’interno delle mura di Castel Valer.Una guida volontaria poporrà inoltre visite agli antichi tesori locali, come la Chiesa S. Maria Assunta, la chiesetta dell’Immacolata a Sanzenone e la chiesetta di S. Paolo a Pavillo con gli affreschi appena restaurati.Per tutta la manifestazione ci sarà anche un'area dedicata ai bambini con laboratori di cucina riguardanti l’attività casearia in malga e giochi all'aria aperta: Formai dal Mont: Tassullo, frazione di Ville d'Anaunia (Trento).: 26-27 ottobre 2019.: ingresso gratuito.: vedi sopra, nel testo.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo in Trentino Alto Adige , circa una quarantina di chilometri a nord di Trento . Tassullo si raggiunge con l’A22 con uscita Mezzocorona-San Michele, poi SS43 e SP10.