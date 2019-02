Informazioni utili per visitare la mostra dei lego

Dal 21 febbraio di quest'anno gli appassionati di Lego possono approfittare di un evento dedicato a loro: si tratta della mostra, allestita fino al prossimo 30 giugno a Trieste presso il Salone degli Incanti.Più disono stati utilizzati per dare vita a, che coprono una superficie di decine di metri quadri: gli splendori dell'antica Roma e le avventure dei pirati sono due delle realtà in cui ci si può immergere, insieme con la conquista futuristica dello spazio, i paesaggi medievali e la città contemporanea.Non mancherà inoltre, in omaggio alla città del Friuli Venezia GIulia, la partecipazione di, che si svolgeranno qui a giugno 2019, con la realizzazione di un campo da calcio in lego, mentre i giocatori/omini vestiranno le magliette delle nazionali partecipanti.La mostra sarà(prevista solo la chiusura del lunedì mattina), con orario continuato : organizzata dal Gruppo Arthemisia con la collaborazione della Comunità Lego Veneta e di RomaBrick, potrà essere visitata anche il giorno di Pasqua, quello di Pasquetta, quello del primo maggio e quello del 2 giugno.La mostra I Love Lego, a Trieste.Dal 21 Febbraio 2018 al 30 giugno 2019.dal martedì al venerdìdalle 10 alle 18. Weekend e festivi dalle 10 alle 19. La biglietteria chiude 45 minuti prima della chiusura dei locali.Il biglietto intero costa 11 euro, mentre il ridotto è di 9 euro (5 euro bambini 5-11 anni). Possono richiedere il biglietto ridotto i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, gli studenti fino a 26 anni e gli over 65.Scopri tutte le altre mostre del Friuli Venezia GIulia