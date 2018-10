La Sagra dell'Olio Extravergine d'Oliva a Ragalna

Informazioni, date e orari per visitare la sagra

Laè la manifestazione che ilin Piazza Cisterna celebra l’oro verde di Ragalna , paese della Sicilia soprannominato “la terrazza dell’Etna” per la sua splendida vista sul vulcano.Non sorprende che qui l’olio sia uno dei più grandi tesori evinti dalla gastronomia locale. Si tenga allor conto che il pittoresco borgo in provincia di Catania sfrutta le grandi caratteristiche della terra vulcanica su cui sorge per incrementare considerevolmente un’impregnata di saldi valori, della robustezza dell’apparato agroalimentare concernente l'antica pratica della coltivazione di viti e ulivi, che qui crescono copiosi, sani ed estremamente fecondi.La sagra s’inscrive nella serie di appuntamenti nota comee si pone quale evento capace di ottimizzare al meglio il tempo delle, proponendo un vasto assortimento di prodotti e dolci tipici della stagione il cui collante rimane sempre e comunque l’, usato nella stragrande maggioranza dei piatti preparati nelle case, nelle trattorie e nei ristoranti. Piazza Cisterna si riempie dunque di mercatini dell’artigianato, stand gastronomici e banchetti che presentano quella ch’è la tradizione più essenziale, quel pane e olio appena spremuto amato tanto dai giovani quanto dalle vecchie generazioni.Il sapore dell’oro verde dell’Etna è delicato ma allo stesso tempo possiede un’intensità e un gusto spiccati, manna dal cielo per ogni papilla gustativa. Spettacoli, concerti e intrattenimenti incorniciano una speciale kermesse che affonda le proprie radici nel culto della terra e nel duro lavoro nei campi degli antenati, per i quali la Sagra dell’Olio Extravergine d’Oliva può considerarsi a tutti gli effetti un omaggio sincero.Sagra dell’Olio Extravergine d’Oliva 2018Piazza Cisterna - Ragalna (CT)2 dicembre 2018dalle ore 10 in poigratuitosagraper informazioni consultare il sito del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.Si arriva con l’Autostrada A19, si esce alla Tangenziale Ovest di Catania E45 e si prosegue in direzione Messina fino all’uscita Misterbianco, successivamente si percorra la SS 121 in direzione Paternò – Adrano fino a Ragalna; la stazione ferroviaria si trova a Catania, da cui bisogna proseguire in autobus fino alla località; l’aeroporto di Catania Fontanarossa è quello di riferimento.