La Sagra della Pettola a Rutigliano

In fatto di gastronomia, la Puglia non ha certo bisogno di presentazioni: il suo lunghissimo cordone di eventi e fiere a tema percorre un intero anno entro cui si inserisce anche la, di scena nel centro storico di Rutigliano in provincia di Bari , ilDue giorni che si inseriscono tra l’Immacolata e il festoso periodo natalizio: la Sagra della Pettola è proprio l’anticamera del Natale nel Tacco d’Italia, eppure non tutti sanno – eccezion fatta naturalmente per i pugliesi – che cos’è una pettola.Ebbene, questa sagra (curata dalla Pro Loco e dall’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo) mette al centro delle sue particolari disquisizioni di gusto unoche, nella minuta forma di una singola pallina irregolare, realizza appunto la pettola, preparata da massaie autoctone e fritta nell’olio bollente: il risultato è una tipica e croccantissimaproposta nella duplice versione dolce e salata, entrata ormai da molti anni a far parte del forziere gastronomico rutiglianese.A forgiarla ci sono abilità e passione, dedizione e amore, gli elementi cardine della cucina del Mezzogiorno italiano, fondata sugli antichi sapori e la genuinità delle vecchie ma consolidate consuetudini rurali.La Sagra della Pettola rappresenta in maniera più estesa unadi enorme potenziale aggregativo, tale per cui tante altre chicche della regione sono protagoniste fra aromi e profumi: spuntano tra gli stand il grano e ceci neri, la zuppa di ceci neri, le cartellate, le olive fritte e le cotognate, insomma roba da leccarsi i baffi tra un bicchiere di vino e l’altro.La manifestazione si preannuncia frizzante, densa di appuntamenti,su e giù per il borgo.Sagra della PettolaRutigliano (Bari).14-15 dicembre 2019.gratuito.sagra.maggiori informazioni sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.Pro Loco tel. 320/9041603 o mail a info@prolocorutigliano.it percorrere l’Autostrada A14, uscire a Bari Nord, proseguire in direzione del capoluogo e immettersi successivamente in tangenziale, seguire per Brindisi e uscire a Rutigliano.La stazione si trova sulla linea ferroviaria Bari – Putignano L’aeroporto di riferimento è quello di Bari.