I mercatini di Natale al Castello di Avio

Mercatini di Natale al Castello di Avio

Calendario delle aperture

In Trentino l'atmosfera del Natale appare sempre più magica che altrove.Sarà per le montagne, la neve, i boschi o per le tante bellezze del territorio, ma tutto assume un'aria più autentica.A volte, ad aumentare la magia, ci sono anche location suggestive come ildi Avio , sospeso tra i vigneti della Vallagarina e il Monte Baldo.Per tre weekend consecutivi, rispettivamente il, nel castello arrivano i mercatini di Natale, accompagnati dalla musica degli zampognari, le fiabe raccontate ad adulti e bambini, i canti natalizi e i concerti.I mercatini propongono tante idee regalo con prodotti artigianali in legno, in pietra o in cera, specialità enogastronomiche e oggettistica natalizia.Il programma delle giornate è molto intenso e si sviluppa fin dal mattino.Tra le molte iniziative, sono previste ancheal Castello, alla Casa del Vicario e alla Pieve.L'ingresso alè gratuito.Via al Castello, 38063 Sabbionara, Avio (Trento).30 novembre, 1-7-8-14-15 dicembre 2019il sabato dalle 10 alle 19la domenica dalle 10 alle 18.ingresso gratuito al castello nei weekend dell’evento.Visita alla Casa delle Guardie e al Mastio: 3 € a persona;visita guidata al Castello: 3 € a persona.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale