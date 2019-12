I mercatini di Natale a Correzzola

Mercatini di Natale a Correzzola

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche alla Corte Benedettina di, in provincia di, si inizia a respirare aria di Natale.All'interno della splendida cornice della Corte, dove si trova anche la Biblioteca Comunale, infatti,si svolgono iorganizzati dai ragazzi della scuola A.Manzoni, nell'ambito dell'iniziativa "Ti racconto una fiaba" a cura del Teatro Fuori Rotta, presso la Sala Monasterino.Al termine della giornata si brinderà con cioccolata calda per tutti.Corte Benedettina, via Petite Forêt n° 6, Correzzola (Padova).15 dicembre 2019.dalle ore 16.ingresso gratuito.maggiori informazioni e contatti sulla pagina Facebook della Biblioteca.