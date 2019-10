I mercatini di Natale a Bagnaria

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si va nell’per la VI edizione deinel borgo medievale di Bagnaria , da tutti riconosciuto come uno dei borghi più belli della Lombardia , per un appuntamento che dopo il successo delle passate edizioni si riproponeSono oltre cento gli espositori selezionati che espongono prodotti enogastronomici e tipicità locali, articoli artigianali, hobbystica e tantissimi souvenir natalizi da portare a casa per decorare il proprio albero e la propria casa.Durante tutta la giornata ad allietare i visitatori ci sono le tradizionali musiche degliche si muovono per le vie del centro e ilche offre vin brulé, caldarroste, cioccolata, panini caldi, dolci e dalle 12:30 polenta con salsiccia e zola.Alle 16 le note del concerto gratuito del San Germano Gospel Choir animano gli spazi della Chiesa di San Bartolomeo, mentre nei palazzi storici e nelle cantine si tengono diverse mostre artistiche. Nel ricco programma della giornata c’è spazio anche per visite guidate al borgo e, per la gioia dei più piccini, il vivace(l'omone barbuto arriva alle 14), i laboratori con i Nani di Tassarolo e il battesimo della sella.: Mercatini di Natale nel Borgo Medievale: Bagnaria (Pavia).: dopmenica 8 dicembre 2019.: dalle 10 alle 20.: ingresso libero.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del mercatino e sulla pagina Facebook del comune di Bagnaria.: siamo in Lombardia a una cinquantina di chilometri a sud di Pavia , a cui Bagnaria è collegato dalla SP1.I parcheggi principali si trovano all'interno del campo sportivo comunale (con ingresso in via Peschiera), lungo via 1° Maggio e via 4 Novembre.