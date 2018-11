I mercatini di Natale a Cittareale

Mercatino di Natale di Cittareale

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel paese di Cittareale , in provincia di Rieti , ogni anno si svolge il tradizionalenel piazzale antistante il Birrificio Alta Quota.Cittareale conta oggi circa 500 abitanti, eppure, nonostante le ridotte dimensioni, è celebre per essere la terra natia dell’imperatore romano, che nacque qui il 17 novembre dell'anno 9 d.C. in una zona immersa nel verde dell'odierna Valle Falacrina, al confine tra Lazio Marche ed Umbria Giunto ormai alla IX edizione, il mercatino organizzato dall'Associazione Culturale Ver Sacrum torna l'con il principale evento natalizio dell’Alta Valle del Velino.Come sempre l'occasione è ottima per fare un giro tra leche propongono prodotti di artigianato, idee regalo e ovviamente tanti prodotti gastronomici tipici del territorio, pervasi dall'atmosfera natalizia che inizia ad avvolgere il paese, dove confluiscono anche tanti visitatori da tutta la regione.piazzale antistante il Birrificio Alta Quota, Cittareale (Rieti).8 dicembre 2018.dalle 10 al tramonto.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.Cittareale è raggiungibile in circa un’ora e mezza di macchina da Roma percorrendo la Via Salaria in direzione di Ascoli Piceno (uscita al km 120), circa 10 km prima del bivio per Amatrice