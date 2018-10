Panettone in Vetrina a Pinerolo

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È il comune torinese di Pinerolo ad aver dato i natali al panettone nellaPiemonte targata “”.Da quel lontano 1922 non si è mai smesso di apprezzare questa eccellenza dolciaria, tant’è ancora la si celebra con la manifestazionein programmapresso la Sala Caramba e Foyer del Teatro Sociale.Un appuntamento tradizionale per i piemontesi, organizzato dal Comune di Pinerolo con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino , che ospita i più grandi maestri specializzati nei prodotti lievitati da forno e segnalati dall’autorevole rivista Gambero Rosso. Panificatori e pasticcieri provenienti un po’ da tutta Italia sono pronti per illustrare le caratteristiche nutrizionali, gli– un classico con il Moscato d'Asti docg – e ovviamenteper la miglior cottura.Panettone in vetrina è una delle più importanti fiere del panettone in Italia , ma anche appuntamento unico per imparare a conoscere, degustare e portare a casa il dolce natalizio per eccellenza nelle sue molteplici varianti regionali.: Panettone in vetrina: Sala Caramba e Foyer del Teatro Sociale, Piazza V.Veneto 24, Pinerolo (Torino).: 8-9 dicembre 2018.: sabato dalle 15:30 alle 19;domenica dalle 10 alle 18:30.: ingresso libero.: mostra mercato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.: siamo in Piemonte a circa una quarantina di chilometri da Torino; il comune di Pinerolo si raggiunge dal capoluogo con l’A55 e poi strada provinciale 23 del Colle del Sestriere