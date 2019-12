I mercatini di Natale a Pinerolo

Informazioni utili, date e orari del Natale a Pinerolo

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

dismette gli abiti della quotidianità per indossare il vestito esclusivo del gran ballo di galà. Con questa sublime quanto idilliaca immagine disneyana si può entusiasticamente riassumere la bella città di, che ad appena 30 km da Torino attinge a un’energia ancestrale al fine di onorare l’. Sale sulla splendente carrozza in direzione di un’apoteosi di luci, feste e iniziative che cristallizza nel favoloso ciclo di eventi, il quale sotto questa suggestiva insegna porta nell’abitato gioia e aggregazione per oltre un mese.cala sul luccicante paese un’aura magica, che si traduce in un’atmosfera d’ineguagliabile fascino fomentata da un addensarsi di, qualcheed eccezionaliatte – per merito del– a trasformare ilin una foresta urbana natalizia tutt’altro che selvaggia, interessando principalmente ile l’ariosaVie, vicoli, slarghi e piazzole vengono così irradiati di una felicità quasi eburnea, vestibolare a una conciliante kermesse dove sono i lumen a far da padroni all’esercizio naturale dell’. Le frazioni difanno da corona a un collettivo cuore battente, la cui fiamma divampa incarnata nel maestosopronto a stagliarsi abbagliante inripagando gli sforzi organizzativi congiunti del, della, deie delTutti ma proprio tutti promulgano il proprio impegno finalizzato alla riuscita della festa,che per mano costellano l’urbanità avvolgente il: esattamente qui fa tappa l’omone barbuto vestito di rosso, in attesa delle letterine scritte dai bambini per le richieste di regali e sorprese per tutta la famiglia. I suoi infaticabili aiutanti danno invece vita alallestitosotto icorrenti su via Buniva. Se i giovani virgulti hanno modo di divertirsi così tanto al cospetto del loro beniamino panciuto, i genitori trovano pane per i propri denti presso le casette degli immancabili, oppure presso ilpreposto a far da preziosa location alIn tal siffatto salotto ottocentesco, ubicato frontalmente al Duomo e a, un’èlite diintessono un’di creazioni dell’ingegno e manufatti ammirabili e acquistabili senza dar fondo alle tasche. Sono infatti abbordabili ai prezzi più disparati articoli come ceramiche dipinte, sculture in legno, graziosi suppellettili ed elaborazioni sartoriali uniche.A irretire sensi e soprattutto il gusto pensanodoverappresentano specialità da estasi pura. In questo preciso ambito concorrono alla soddisfazione papillare i due appuntamentie il: il primo riempie il Foyer teatrale di maestri autentici nella produzione del, il secondo offre l’irrinunciabile opportunità di visitare le emergenze architettoniche cittadine e le installazioni diin parallelo ai sapori zuccherosi somministrati in una pausa golosa, iniziativa questa dell’Gli “inni a Epicuro” presiedono le due giornate del, seguiti ildai classicissimicostituenti una fiabesca colonna sonora accessoria a una visita ale alle. Ilin Piazza San Donato si riserva il proprio barocco palcoscenico, preludendo l’atteso ed eccitantecon losi festeggia condividendo musica, spumante, panettone e un brindisi carico di auspici per un prospero futuro.Natale a Pinerolo si configura inoltre come manifestazione solidale a quanti si ritrovano a fronteggiare momenti di solitudine, sofferenza e disagio sociale: ilè il giorno deldiretti all’Ospedale Agnelli per introdurre il sorriso nel reparto pediatrico; ilvuole commemorare la scomparsa di, coinvolti nel crollo del Ponte Morandi a Genova In calendario infine la visita delper imbastire una doppia riflessione sul delicato tema delle. Attivo il fondo di solidarietà di Pinerolo (in collaborazione con) “”, aperto a donazioni. Ilgran finale con lae laNatale a PineroloPinerolo (Torino).dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.secondo eventi da programma.accesso gratuito.feste natalizie.consultabile a questa pagina contattare il Comune di Pinerolo al tel. 0121/361111.Percorrere l’Autostrada di diramazione Torino – Pinerolo e le Strade regionali ex SS 23 ed ex SS 589; il treno lungo la linea Chivasso – Pinerolo ferma a Pinerolo Centrale di Piazza Garibaldi; gli aeroporti di Torino e Cuneo prevedono collegamenti SADEM con la cittadina.Scopri i principali eventi del Piemonte