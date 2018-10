I mercatini di Natale a Sauris

Mercatino di Natale a Sauris

Nel cuore della, in Val Lumiei, il paese di Sauris è un'enclave germanofona nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.Non stupisce quindi che la tradizione dell'Avvento e deisia così sentita da questi parti: come ogni anno, il piccolo borgo di Sauris di Sopra si prepara ad accogliere i visitatori con il più sincero spirito natalizio.Il profumo e il– formaggi, speck e vin brulè, tra i tanti – le luci degli addobbi natalizi, i suoni degli zampognari e l'atmosfera incantata della montagna si inoltrano tra i vicoli di Sauris dando vita a un suggestivo percorso di scoperta delle tradizioni.Adulti e bambini possono godersi la festa l'passeggiando per il mercatino di Natale, dove si trovano i prodotti degli artigiani, degli hobbisti e le specialità gastronomiche della vallata, mentre la carrozza trainata dai cavalli permette a tutti di fare un giro per il paese in attesa dell'arrivo di Babbo Natale.Completano il ricco programma alcunicome la presentazione di libri di fiabe, concerti gospel e laboratori di mosaico.Durante le giornate dei mercatini sarà attivo il servizio ditra Sauris di Sotto e la località Velt, a Sauris di Sopra. Lo stesso servizio da Lateis via La Maina sarà invece effettuato su chiamata.: A Sauris è NataleSauris Zahre (Udine).8-9 dicembre 2018.dalle 10 alle 18.ingresso gratuito.tutte le informazioni sulla pagina ufficiale