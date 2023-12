I mercatini di Natale a Carimate

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna anche quest'anno un grande appuntamento natalizio nella splendida corrnice deldi: i, il cibo e la tradizione sono in programma nei giorni del ponte dell'Immacolata, l', quando si mangia, si beve e ci si diverte in un clima di festa.Ci sono stand di artigiani e hobbisti, la, il laboratorio degli elfi e laitaliana: per l'occasione i sapori della Valtellina incontrano quelli delle altre regioni diventando protagonisti assieme al vin brulé.Mercatini di NataleCastello di Carimate, Piazza Castello 1, Carimate (Como).dall'8 al 10 dicembre 2023.ingresso gratuito ai mercatini.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune Carimate di trova 32 km a nord del centro di Milano, da dove è raggiungibile percorrendo la SP35.Per raggiungere Carimate in treno, tra le altre, ci si può servire delle stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Como San Giovanni, Rho-Fiera Milano, Seregno, Tirano, Sesto san Giovanni, Milano Nord Cadorna, Milano Malpensa Aeroporto T1, Cantù-Cermenate, Camnago-Lentate, Cabiate, Cucciago, Meda.