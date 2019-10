La Sagra del Carciofo a Trinitapoli

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Il carciofo è il prodotto locale per eccellenza di Trinitapoli , comune pugliese della provincia di Barletta Trani , non lontano dalle splendide coste del Gargano In programma, lavuole promuovere il territorio e la sua tipicità più conosciuta, il, la cui coltivazione abbraccia e caratterizza il paesaggio tutt’intorno Trinitapoli.Glilungo tutto Viale Vittorio Veneto propongono il carciofo in tante ricette tutte da gustare, preparate dalle mani sapienti dei volontari.Ma non è tutto, la Sagra del Carciofo di Trinitapoli prevede anche vendita di, tanto folclore e spettacolo per il divertimento di grandi e piccini. Durante la manifestazione è garantita un’area sosta camper con servizi igienici e vigilanza notturna.Organizzata dall'Associazione Volontari Soccorritori e dal Comune della città di Trinitapoli, questa manifestazione serve anche a raccogliere fondi per finanziare attività di primo soccorso e protezione civile.Se ti intertessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle principali sagre del carciofo in Italia : Sagra del Carciofo: Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani).: dal 22 al 24 novembre 2019.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Puglia a circa una sessantina di chilometri da Foggia, da dove per raggiungere Trinitapoli è sufficiente percorrere la SS16.