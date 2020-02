Il Carnevale di Trinitapoli

Informazioni utili, date e orari del Carnevale

Ilche si festeggia aha tutto il sapore della spensieratezza concentrato in un weekend, due giorni organizzati per vivere insieme rievocazioni di colore, di buffonesca ricreazione ed esagerata allegria. Un gioco di maschere, coriandoli e luci ispessisce l’importanza popolare delladomenicale cui partecipano sia i(di una fantasia al limite dell’umano!) che i gruppi di figuranti riuniti inL’intero sciame di tripudianti parte dapenetrando nel centro cittadino fino a percorrerlo nella sua totalità, di modo che la popolazione tutta possa attivamente o passivamente prendere parte alla vivace manifestazione. L’esercito mascherato raggiunge la sua apoteosi nella centralissimae qui balli e coreografie animano uno spettacolo echeggiante e brioso.Sia iche i carri allegorici vengono esaminati da unae i più belli sono premiati nel corso della cerimonia finale. Nella baraonda di intrattenimenti musicali, saggi di danza, giochi pirici ed esibizioni di artisti di strada si inserisce un ciclo didi piatti d’alta cucina eseguiti dagli allievi dell’di Trani , coadiuvati dall’di Trinitapoli.Nella giornata di sabato, anticipatoria della sfilata, il cuore di Trinitapoli ospita glie i, poi tutt’intorno show e animazioni fanno il resto. Dj party e sipario finale con l’estrazione deiCarnevale in PiazzaTrinitapoli (Barletta-Andria-Trani).15 e 16 febbraio 2020.sabato 15 dalle ore 15.00 fino a tarda sera, domenica 16 dalle ore 10.00.ingresso gratuito.Carnevale.consultare il sito ufficiale dell’Associazione Trinitapoli in Festa.contattare Giovanni al cell. 389/7067 o inviare una e-mail all’indirizzo trinitapoliinfesta@virgilio.it Dall’Autostrada A14 Bologna Taranto uscire al casello di Cerignola est e continuare sulla SS 544; la stazione locale si trova sulla linea ferroviaria Bari – Bologna; l’aeroporto di Bari dista ca. 69 km dalla località.Scopri i principali Carnevali della Puglia