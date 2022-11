I mercatini di Natale a Castello di Godego

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Non c’è niente di meglio adell’affusolata Piazza XI Febbraio per offrire la giusta location ai tradizionali. Nel paese trevigiano,è grande festa con leal cospetto della facciata della, nel centro nevralgico della cittadina.A Castello di Godego si passeggia tra le bancarelle per scegliere curiosi regali artigianali, magari prima di fare un giretto sul trenino di Natale per ammirare il borgo.Il calore degli abitanti, l’allegria che incalza e l’aggregazione delle occasioni speciali smorzano il freddo dell’imminente inverno: ci sono banchi artigiani e stand gastronomici che rappresentano il clou della manifestazione alla quale presenzia nientemeno chein persona (dalle ore 15:30), pronto a ricevere le letterine e a fare una foto con i bambini, aiutato da una folletta e dalle ragazze del truccabimbi.Mercatini di NatalePiazza XI Febbraio, Castello di Godego (Treviso).8 dicembre 2022ingresso gratuito.dalle ore 8 alle 18.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco sull'autostrada A27 uscire a Treviso sud, poi imboccare la SR53 Postumia; la stazione di Castello Godego si trova sulla linea ferroviaria Trento – Venezia.L’aeroporto di riferimento è quello di