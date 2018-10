La Sagra del Baccalà a Borgoricco

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina di Borgoricco , in Veneto, ci aspetta per ben due weekend,, con lagiunta quest'anno alla suaSiamo nella provincia di Padova per un evento tutto dedicato a questo piatto della tradizione veneta che predilige lo stoccafisso, merluzzo conservato per essicazione, il metodo più antico, al baccalà che invece è conservato sotto sale.Stoccafisso o baccalà, comunque lo si voglia cucinare, dise come afferma un celebre detto portoghese esistono tanti piatti di baccalà quanti sono i giorni dell’anno (nella cucina portoghese se ne contato 366, una al giorno compreso l’anno bisesto).Loaperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo propone il baccalà in umido, mantecato, alla vicentina, in insalata, fritto, come carpaccio o nei primi piatti, imperdibile il risotto al baccalà. Per chi vuole assaggiare anche altre prelibatezze non mancano i primi al ragù di carne o di anatra, tagliata di manzo, spezzatino di musso e i formaggi tipici.A fine cena, dalla frutta secca, dalle fave magari accompagnate da castagne appena cotte sulle braci alla vecchia maniera.: Festa del Baccalà: Borgoricco (Padova).: 9-10-11 novembre e 16-17-18 novembre 2018.: aperti per cena dalle 19 alle 24 e la domenica anche a pranzo dalle 12 alle 15.: ingresso libero, consumazione a pagamento. Disponibile anche la prenotazione on-line con il servizio salta la fila.: sagra gastronomica.: sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.: siamo in Veneto , a una ventina di chilometri a nord di Padova a cui è collegata dalla SR308.