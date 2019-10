Il Palio di San Martino a Castell'Umberto

Informazioni utili, date e orari per assistere al Palio

Le feste tradizionali in Sicilia sono sempre molto sentite e il Castell’Umberto non fa eccezione.Il piccolo borgo a ridosso dei monti Nebrodi nell’hinterland di Messina ospita un evento per due giorni –– in cui il passato torna a echeggiare attraverso tipicità culinarie e… una delle competizioni popolari più curiose dello Stivale, l’ormai celebreVi partecipano le squadre rionali e squadre provenienti da altre regioni italiane e diversi paesi europei, pronte a sfidarsi con l’obiettivo comune di spingere grossi botti per farle rotolare lungo una pista tutta curve, arrivando all’agognato traguardo nel minor tempo possibile. Come ogni competizione che si rispetti, non c’è gara senza griglia di partenza, e per stabilirla ci si sfida nella prima manche che precede la seconda, la corsa vera e propria.Il reale intento non è ovviamente quello di vincere a tutti i costi (anche se il primo premio, 500 €, non è proprio da trascurare) ma divertire e tanto turisti e semplici visitatori, in modo da attrarli verso una dimensione che li coinvolga, una dimensione nella quale la promozione e valorizzazione della località deve avere necessariamente la meglio.Castell’Umberto, allora, diventa una sorta di caput mundi delle tipicità sicule, l’epicentro di un territorio ricco diche si svelano grazie alla possibilità di degustarli: gode lo spirito, gode la bocca, delirano piacevolmente le papille gustative non appena si assaggiano squisitezze come i maccheroni al ragù di carne di maiale, le tagliatelle alla nocciola e i locali frittuli, a base di scarti di suino che la cucina povera non ha mai buttato via ma reso autentiche prelibatezze al pari delle più inflazionate salsicce, funghi fritti e caldarroste accompagnati da tanto buon vino.È così che la Castania, ovvero ildel paese come viene comunemente denominato in dialetto, fibrilla offrendosi quale location suggestiva ancorata alle antiche atmosfere e alle sue perle architettoniche che spaziano dalle minimali casupole in pietra ai resti del, le chiese di, fino al curioso U chianu a vucciria, vecchio punto d’incontro politico d’ispirazione normanna non troppo lontano dal

Nome: Palio di San Martino – XII edizione

Dove: Castell’Umberto (Messina).

Date: 9-10 novembre 2019.

Prezzo: ingresso gratuito.

Tipologia: palio.

Orari e programma:

Sabato 9 novembre

ore 17 apertura stand.



Domenica 10 novembre

ore 10 Possibilità di escursioni sul territorio

ore 10 Apertura stand

ore 12 Spettacoli itineranti

ore 13 La Ricetta del Sindaco

ore 15 Spettacoli itineranti

ore 15:30 Qualifiche per la Corsa delle Botti

ore 17 Corsa delle Botti

ore 18 Premiazione e poi... Festa in piazza.



Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: in auto da Messina bisogna imboccare l’Autostrada A20 Palermo – Messina, uscire a Brolo/Capo d’Orlando Est e proseguire sulla SS113, poi a Sinagra immettersi al bivio sulla SP146 bis e continuare sulla SS116 fino a destinazione.

La stazione ferroviaria più vicina si trova a Capo d’Orlando, collegata alla località dagli autobus extraurbani Magistro ed Etnatrasporti.

L'aeroporto di riferimento è quello di Catania-Fontanarossa.

