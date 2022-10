La Sagra della Castagna a Montella

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

È dagli anni Settanta che qui a, nel cuore verde della, si festeggia un’eccellenza locale certificata. Dopo la sosta forzata per la pandemia, torna per un'intera settimana,, la, ormai giunta alla 38° edizione.La festa è dedicata tutta alla Castagna di Montella, Igp protetta e disciplinata da un Consorzio. La manifestazione si snoda su un percorso attorno a Piazza Bartoli, in un serpentone dicolmi di prodotti dell’Irpinia, tra cuiimpiccato,, salumi epreparati con le castagne locali.Oltre all'apertura degli stand e ai bracieri fumanti dove si cuociono le caldarroste, il programma della manifestazione prevede anche concerti, mostre, laboratori e showcooking.La Sagra della Castagna di Montella Igp punta a valorizzare una tipicità composta per il 90% dallae per il 10% dalla. Sono piccole, tondeggianti, con la faccia inferiore piatta, la buccia che si stacca facilmente e la polpa decisamente dolce. Si possono gustare semplicemente come caldarroste oppure nella preparazione di marron glacés, marmellate e puree.È tra le migliori castagne prodotte nel nostro paese e a Natale viene spesso commercializzata come, la castagna infornata. L’area di produzione è concentrata nei comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano (contrada Bolifano).Per saperne di più su questa prelibatezza si può visitare ildi Montella in cui è possibile perdersi in sei diversi ambienti con contenuti multimediali legati ai cinque sensi.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti

Nome: Sagra della Castagna di Montella Igp

Dove: Montella (Avellino).

Date: dal 31 ottobre al 6 novembre 2022.

Biglietto: ingresso libero.

Tipologia: sagra gastronomica.

Orari e programma: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: siamo a circa una quarantina di chilometri da Avellino. Montella è raggiungibile da Napoli seguendo la Napoli – Bari e uscendo ad Avellino Ovest o Est.

Da Salerno con la Salerno – Atripalda, la Statale Napoli – Avellino e infine l’Ofantina fino all’uscita di Montella.

