La Sagra della Castagna a San Felice d'Ocre

Ilsarà un tripudio di castagne qui a, piccola frazione del comune di Ocre nella conca aquilana, a pochi chilometri dal capoluogo regionale.Minestra di ceci e castagne, spezzatino con castagne, dolci – crostate, tronchetti, cannoli, moretti, ferratelle e pan di castagne – e tantissimi altri piatti a base di castagne sono serviti negli stand gastronomici della, evento giunto ormai alla sua 33° edizione.Menù e ricette da accompagnare a molte altre prelibatezze locali come la pizza fritta, il vin brûlé, salsicce e bistecche da annaffiare con del buon Montepulciano doc.aperti per cena sabato, mentre la domenica sia a pranzo che a cena, con possibilità di scegliere tra un menù baby e un menù gourmet; a intrattenere il pubblicoper bambini.Domenica 20 ottobre alle 10:30 segnaliamo un evento per gli sportivi, i quali potranno cimentarsi con la temibile gara di corsa in montagna MOVE: Monte Ocre Vertical Event - Memorial Davide Cerini, km verticale 1000m D+.Se ti piacciono le castagne e i marroni, leggi il nostro articolo sulle sagre della castagna più importanti d'Italia : Sagra della Castagna: San Felice d’Ocre (L’Aquila).: 19 e 20 ottobre 2019.: sabato dalle ore 16;domenica dalle ore 10 (stand gastronomici aperti a pranzo e cena).: ingresso libero.: sagra gastronomica.Sabato 19 ottobreore 16 apertura stands gastronomici: Dolci di castagne, pizze fritte, caldarroste e vin brûléore 19 apertura stand ristorante, dove potrete gustare i nostri piatti tipici accompagnati da un buon Montepulciano DOC e da birra alla spina.Dalle ore 19:30 intrattenimento musicale con Alessandro e Francesca.Domenica 20 ottobreore 10 apertura stand dei dolci di castagnaore 10:30 MOVE: Monte Ocre Vertical Event - Memorial Davide Cerini (gara di corsa in montagna, km verticale 1000m D+. Info http://liveyourmountain.com)ore 11 escursione organizzata nel castagneto di San Felice d'Ocre con rinfresco all'arrivoore 11 apertura stand caldarroste e stand ristorantedalle ore 15La Banda dei Briganti - Gruppo itinerante di musica tradizionale abruzzeseMago Pierre - animazione e spettacolo per i più piccoliore 16 apertura stand pizze fritteore 19:30 apertura stand ristorantedalle 19 dj fino a sera.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo in Abruzzo e a separare L’Aquila da Ocre poco più di una decina di chilometri; per raggiungerlo basta prendere la SS5.