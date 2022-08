La Sagra della Ciuìga a San Lorenzo in Banale

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lo scenario naturale, quello delle Dolomiti del Brenta, è patrimonio mondiale riconosciuto dall'UNESCO.(nato dalla fusione dei comuni San Lorenzo in Banale e Dorsino) in Trentino, può vantare un altro raro tesoro del territorio: un insaccato tutelato dai Presidi Slow Food, che dà il nome allae che ogni autunno – quest’anno in programma il– propone un appuntamento dove si incrociano gastronomia e folklore nelle località di, frazioni di quello che è riconosciuto come uno deiLa ciuìga,di radici contadine, è un impasto preparato con carni suine e una piccola quantità di rape, modellato in forme che ricordano quelle di una piccola pigna. La produzione sopravvive solo qui, a San Lorenzo in Banale; alla Sagra della Ciuìga la si può apprezzare sia inproposti da ristoranti e osterie, sia sulle bancarelle del mercato dei prodotti tipici.Ricordiamo infine che la Sagra della Ciuìga vanta il riconoscimento ufficiale come una delle migliori: Sagra della Ciuìga: loc. Berghi, Pergnano e Senaso, fraz. di San Lorenzo Dorsino (Trento).: dal 29 ottobre all'1 novembre 2022.: stand aperti tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 18:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.: siamo 40 km a nord-ovest di, nei pressi del lago di Molveno. San Lorenzo in Banale è raggiungibile in auto dall’autostrada A22, Modena-Brennero, uscita Trento Sud (SS45bis per Ponte Arche, poi SS421).Trasporto pubblico: autobus locali dalla stazione FFSS di Trento.