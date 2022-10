La Sagra della Zucca a Brandizzo

A un tiro di schioppo da Torino – poco meno di una ventina di chilometri – il comune di Brandizzo si tinge letteralmente di arancione domenica 23 ottobre 2022 per la XXV edizione dell’annuale appuntamento con una delle più importanti sagre della zucca in Italia.



Per tutto il giorno nelle vie cittadine del centro storico si può assaggiare il meglio della gastronomia locale a base di zucca come tortelli, frittelle, torte dolci e salate. Non manca nemmeno il mercatino ortofrutticolo di primizie, zucche e prodotti di artigianato locale,e come sempre c'è il concorso "Zucche e spaventapasseri", con esemplari provenienti da tutto il mondo,



In fatto di zucche Brandizzo vanta una bella tradizione: scavando nel passato si scopre che la Bela Cossotera, la maschera tipica del carnevale, altri non è che una procace fanciulla che portava messaggi segreti durante l’assedio del 1706 nascondendoli tra le zucchine, oppure che il patrono di Brandizzo è raffigurato con il bastone e la zucca del pellegrino, mentre la ris e cossa è una minestra semplice e povera a base di zucca. Per l'occasione, durante la Sagra della Zucca si svolge una passeggiata per il paese della Bela Cossotera accompagnata dalla sua corte, dalla banda e dalle autorità.

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2022

Sagra della Zucca: Brandizzo (Torino): 23 ottobre 2022. ingresso gratuito. sagra gastronomica. dalle ore 10 alle 20. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione. siamo in, nell'area metropolitana di Torino; per raggiungere Brandizzo seguire l'A24, da uscita Brandizzo Est (2 km) e da Torino uscita Volpiano Sud-Brandizzo Ovest (4 km).