La Sagra del Ficodindia a Roccapalumba

La zona di Roccapalumba nel palermitano è l’ideale per la coltivazione del fico d’India, frutto originario del Messico ma ormai divenuto simbolo della Sicilia ; qui questa pianta ha trovato le condizioni ottimale per crescere rigogliosa tanto che ogni anno a ottobre si celebra laIn programma quest’anno, la manifestazione è arrivata alla sua 19° edizione con tanto di oltre 30 mila presenze registrate ogni anno.Del resto il programma è davvero ricco e invitante: si va dalle degustazioni del fico d’India nei tanti gustosiall’assaggio della, il liquore al fico d’india; dagli spettacoli ai laboratori del gusto.Una tre giorni che vi porterà alla scoperta di questa dolcezza che si può consumare fresca, in molti ricette tipiche come nella preparazione di decotti dalle proprietà antinfiammatorie e diuretiche; e non solo, ricordate che Roccapalumba è il, punto di riferimento per scienziati e astrofili. Da non perdere la visita dell'Osservatorio Astronomico di Pizzo Suaro con il Planetario Astronomico.: Sagra del Ficodindia, Opuntia ficus-indica Fest: Roccapalumba (Palermo): Dal 19 al 21 ottobre: non disponibili: ingresso gratuito: sagra gastronomica: suldel comune e sulla pagina facebook : siamo a circa sessanta chilometri da Palermo. Roccapalumba è raggiungibile con la statale 121, svincolo Bivio Manganaro e con l’autostrada Palermo – Catania, svincolo Termini Imerese e continuazione sulla statale 285.