Il Magico Villaggio di Babbo Natale ad Aquino

Qui ad Aquino , in provincia di Frosinone , nel Lazio, il Natale arriva un bel po’ prima per la gioia dei più piccini ma anche degli adulti;(solo nel fine settimana) la zona del borgo medievale della città è destinata a trasformarsi nel, con tanto di elfi che guidano i visitatori dalla casa di Santa Claus all’ufficio postale dove imbucare le letterine con l’aiuto dei folletti magici, dalall'area spettacoli.Il programma è davvero ricco e sorprendente e prende l’avvio il 10 novembre con la, la tradizionale accensione delle luminarie e la fiaccolata per le vie del borgo; un preludio ai tantiche incontrerete al Magico Villaggio di Babbo Natale.Tanti ospiti speciali ma anche molti spettacoli, con funamboli, mangiatori di fuoco e trampolieri;che vanno su e giù per le vie del borgo.E poi dalladi Natale lo spettacolo è ancora più sorprendente con iin arrivo per i bimbi consegnati direttamente da Babbo Natale e le– attenzione ci sono proprio tutte: Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel e Merida – che salutano i visitatori nella serata di chiusura del borgo incantato ().: Magico Villaggio di Babbo Natale: borgo medievale di Aquino (Frosinone).: dal 10 novembre al 26 dicembre 2018 solo il venerdì, sabato e domenica.dalle 10 alle 22.: 10 euro con possibilità di acquisto pacchetti in prevendita.Ridotto dai 6 ai 12 anni 5 euro. Gratis i minori di 6 anni; menù per bambini e possibilità di sconti per famiglie.: maggiori informazioni al numero 3281814563, sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una sessantina di chilometri da Roma ; Aquino è raggiungibile seguendo l’Autostrada del sole direzione Napoli , con uscita Aquino-Pontecorvo.